Il videogioco Isonzo: La Prima Guerra Mondiale debutta con l’espansione e il weekend gratuito su PC

Se ti piacciono gli sparatutto di qualità, fai attenzione, perché BlackMill Games (in collaborazione con Focus Entertainment) ha annunciato l’espansione.Guerra bianca“Dal titolo intenso ambientato nella Prima Guerra Mondiale”Isonzo“, ora disponibile per console PlayStation e Xbox, nonché per PC tramite Steam. Il contenuto porta l’azione sulle cime innevate delle Dolomiti per conquistare la Marmolada, la vetta più alta.

La vera guerra bianca

In “Guerra Bianca” puoi Rivivi i combattimenti sulle Alpi durante la Prima Guerra Mondiale E visita luoghi famosi come la Città del Ghiaccio, lo spazio scavato sotto il ghiacciaio della Marmolada dagli austro-ungarici per affrontare l’esercito italiano. Si trova al confine tra l’Austria-Ungheria e l’Italia e in questo gioco entrambe le parti costruirono le proprie difese durante la prima guerra mondiale.

I soldati italiani si accamparono vicino ai pendii montuosi a sud, mentre gli austro-ungarici scavarono una rete di gallerie sotto il ghiacciaio per creare “Città di ghiaccio”. La battaglia su questo fronte durò quasi tutta la durata della guerra e non ebbe vincitori, ma provocò vittime da entrambe le parti a causa della guerra e del rigido clima alpino.





È ora di indossare le ciaspole

Logicamente, combattere in situazioni così estreme richiede un equipaggiamento adeguato, e sebbene i soldati della Marmolada durante i primi anni di guerra fossero spesso mal vestiti per l’occasione, lo sviluppatore ha rilasciato un nuovo pacchetto cosmetico Glacial Units che aggiunge opzioni di personalizzazione per le truppe, kit uniformi per tutte le categorie, oltre a una selezione di copricapi, baffi, barbe, articoli per il viso e altro ancora. Allo stesso modo vengono rilasciate armi aggiuntive per tutti gli eserciti, come l’M14 Repetiergewehr per i soldati austro-ungarici e il Vetterli mod. 1870 all’esercito italiano e 1871/84 alle forze tedesche.

Fine settimana libero

Per festeggiare il lancio dei nuovi contenuti, lo sviluppatore ha confermato un periodo di prova gratuito tramite Steam rivolto a tutti coloro interessati a dare un’occhiata alla sua proposta. Intanto vi lasciamo i requisiti di sistema per accedere alla prova gratuita senza problemi Sarà disponibile fino al 13 novembre.