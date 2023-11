Fuoco libero | Codici di oggi, venerdì 10 novembre 2023: premi gratuiti

Free Fire, il moderno gioco battle royale free-to-play per dispositivi mobili iOS e Android, ci offre ogni giorno ricompense sotto forma di oggetti cosmetici. Di seguito vi presentiamo le novità Codici bonus gratuiti oggi, venerdì 10 novembre 2023, è disponibile per un periodo limitato (generalmente circa 24 ore). Inoltre, ti spieghiamo come riscattarlo e fornirti i contenuti del gioco che ti interessano.

Codici Fire Max gratuiti per oggi, venerdì 10 novembre 2023

Questo è l’elenco (via Sport Skidda) con tutti i codici Garena Free Fire disponibili da riscattare oggi, venerdì 10 novembre. Alcuni codici dipendono dalla regione e dalla disponibilità del server, che non è sempre nota:

X99TK56XDJ4X

WEYVGQC3CT8Q

FFCMCPSBN9CU

SARG886AV5GR

FF7MUY4ME6SC

GCNVA2PDGRZ

4ST1ZTBE2RP9

J3ZKQ57Z2P2P

3IBBMSL7AK8G

B3G7A22TWDR7X

8F3QZKNTLWBZ

B61YCTNH4PV3

FFBCAC836MAC

FFBCLY4LNC4B

WOJJAFV3TU5E

FFBCLP5S98AW

WLSGJXS5KFYR

FFLFMSJDKEL

FFTILM659NZB

ESX24ADSM4K

Contenuti gratuiti, trucchi e suggerimenti per Free Fire

Dopo avervi mostrato i codici di oggi, venerdì 10 novembre 2023, vi presentiamo alcune lezioni:

Come riscattare i codici Free Fire?

sdoganamento Codici premio gratuiti in Free Fire La procedura è davvero semplice. Ogni 24 oreGli amministratori pubblicano un elenco da cui è possibile ricevere cosmetici senza costi aggiuntivi. Dovresti tenere presente che questi rimarranno per sempre collegati al tuo ID Free Fire. Senza ulteriori indugi, il processo di scambio:

Per iniziare, fai clic su questo link Per accedere al portale premi ufficiale, sito web di riscatto dei premi.

Ora accedi con il tuo account Free Fire dalla tua opzione preferita: Facebook, Google, Twitter, Apple, Huawei, VK, ecc.

Inserisci il codice di dodici cifre nell’apposito spazio (assicurati di non confondere alcuni numeri con le lettere) e clicca su Conferma. pronto!

Una volta confermato il codice selezionato, tutto ciò che devi fare è Attendi che si rifletta nel tuo account. Ti ricordiamo che Free Fire è scaricabile gratuitamente dall’App Store di Apple per dispositivi iOS (iPhone e iPad) e da Google Play se possiedi un cellulare o un tablet.