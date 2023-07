Crea emoji sul tuo viso e usali su WhatsApp grazie a Memojis di Apple

Successivamente, il tuo Memoji sarà completamente creato, per poterlo fare Modifica quando vuoi in qualsiasi momento dalla stessa schermata cliccandoci sopra. Non dimenticare che puoi cambiare i suoi vestiti e gli accessori sul suo viso per ottenere il miglior risultato possibile e per farla assomigliare di più a te.

Usalo su WhatsApp!

Una volta creata la tua Memoji, è il momento di trasferirla su WhatsApp per poterla utilizzare lì come se fosse una semplice emoji. E no, non devi implementare alcun tipo di preconfigurazione, tutt’altro. Semplicemente Vai su WhatsappApri un gruppo per inviare un messaggio e segui questi semplici passaggi:

Nello stesso modo in cui invieresti una normale emoji, Apri il menu delle emoji. Scorri verso destra per aprire la schermata Memoji. allo stesso Dovrebbe apparire la Memoji già creata E con ogni posa corrispondente. Seleziona quello che ti piace di più facendo clic su di esso e verrà inviato automaticamente.

Oltre a poter utilizzare Memoji creati con il tuo viso, ottieni anche una serie di emoji creati da Memoji preselezionati da Apple. Un unicorno addormentato, un alieno sorridente e persino una cacca d’amore potrebbero essere la prossima emoji che invii al tuo partner con amore. Per fare questo, devi semplicemente farlo Scorri verso destra nell’area di selezioneper posizionare la Memoji desiderata.

Va notato che se in qualsiasi momento apportiamo qualsiasi tipo di modifica al Memoji dalla schermata di personalizzazione che abbiamo visto in precedenza, si rifletterà proprio nel momento in cui vogliamo inviare un’emoji tramite WhatsApp.