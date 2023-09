Riepilogo dello stato di avanzamento: questi sono tutti i fantastici giochi in arrivo su PS5 nei prossimi mesi

Giovedì sera, 14 settembre, Sony ha tenuto uno State of Play che è iniziato promettendo uno sguardo ad alcune delle “diverse esperienze” in arrivo su PlayStation 5, PS VR2 e PS4. In meno di 30 minuti siamo stati visti Fantasia finale, vampiro, immagine simbolo, uomo RagnoStrange Indie Games e altri titoli, che esaminiamo insieme ai trailer e alle date di seguito.

Final Fantasy 7 Rinascita L’avventura cloud e aziendale continua a febbraio

Lui Il 29 febbraio 2024 è una data che i fan adoreranno Final Fantasy VII E chi lo ha scoperto con loro Remake di Final Fantasy VII Dovrebbero segnarlo sul calendario. Final Fantasy VII Rinascitala seconda parte della trilogia PS5A. ha mostrato Rimorchio pieno il modo di giocare E scene di film il prossimo.

L’Uomo Ragno 2 Mostra New York

L’avventura d’azione open-world di Spider-Men arriverà il 20 ottobre alle PS5, Marvel Spider-Man 2, è apparso in gioco due volte. Innanzitutto, con un trailer di circa quattro minuti Come è cambiata New York e alcune novità giocabililo scenario in cui è ambientato il gioco, e poi un altro videoclip che mostra le aggiunte della Digital Deluxe Edition.

forchetta Vieni da me Remake di Resident Evil 4 Questo mese

Campionato di avventure parallele Ada Wongche nel gioco originale era una modalità bonus, arriverà come DLC Remake di Resident Evil 4 A Serie PC, PS5, PS4 e Xbox Sotto il nome forchetta. Lo stesso giorno si aggiungeranno Ada Wong e Albert Wesker Mercenari Come aggiornamento gratuito. accanto a, Modalità realtà virtuale in Resident Evil 4 PlayStation VR2 uscirà quest’inverno.

Avatar: Le frontiere di Pandora Invia la tua storia

azione avventura, Parkour ed esplorazione da Massive Entertainment e Ubisoft, Avatar: Le frontiere di Pandora, ha mostrato un trailer incentrato sulla storia. Sarà disponibile il 7 dicembre per Serie PC, PS5 e Xbox.

Divertitori Infernali 2 In arrivo su PS5 e PC a febbraio

Arrowhead Game Studio ha piedi a il modo di giocare in profondità Divertitori Infernali 2Lui Arciere Co-op vs. Aliens che ha già una data di uscita: sarà disponibile su 8 febbraio Per PS5 e PC (Steam). Le prenotazioni apriranno il 22 settembre.

Honkai: Star Rail Ha già una storia su PlayStation 5

Un gioco di ruolo di successo con combattimenti a turni e un’ambientazione futuristica di HoYoverse, i creatori del gioco Impatto Genshinha già una data di uscita su PlayStation 5. Mulinello Honkai Star Sarà disponibile gratuitamente su 11 ottobre Dopo essere passati attraverso computer e dispositivi mobili.

Nascono storie Annuncia i contenuti scaricabili (DLC).

Nascono storieil popolare gioco di ruolo di Bandai Namco Studios, conterrà contenuti aggiuntivi. I racconti nascono: oltre l’alba Arriverà negli store digitali su PC, PlayStation e Xbox 9 novembre Per l’anno 2023.

Gli utenti VR diventeranno Ghostbusters a ottobre

Ghostbusters: L’Ascesa del Signore dei Fantasmiun gioco di realtà virtuale cooperativo in cui i giocatori si trasformano in… acchiappa fantasmi Per affrontare una varietà di spaventosi fantasmi comici, 26 ottobre Per PlayStation VR2 e Meta Quest.

Schiuma Stelle di schiuma Annuncia l’open beta su PlayStation

da dal 29 settembre al 1 ottobreI giocatori PlayStation 5 potranno partecipare alla open beta Stelle di schiumaLui Arciere Gioco multiplayer 4v4 con eroi incentrati sulla schiuma sviluppato da Square Enix. Il test conterrà otto caratteri e due modalità. Il titolo completo arriverà su PS5 e PS4 in Inizio 2024.

Piccoli passi Offre il suo gameplay divertente

Con una premessa simile a Morte incagliata Sebbene la sfida sia camminare e mantenere l’equilibrio, questi sono i responsabili del successo Superalo con Bennett Foody Nelle loro mani (o tra i loro piedi, in questo caso) Piccoli passiche arriverà PC e PlayStation 5 nel 2024.

Dai uno sguardo nuovo a Baby Steps nel nuovo promo “Just Grapple It” e ringrazia Mike per tutti i suoi utili consigli. Estate 2024 | PlayStation 5 + PC pic.twitter.com/eXQVSy7RyV Devolver Digital (@devolverdigital) 14 settembre 2023

Roblox Arriverà il 10 ottobre su PS4

Piattaforma per la creazione e la pubblicazione di videogiochi Robloxche negli ultimi anni è diventata una rete estremamente popolare (soprattutto tra bambini e adolescenti), sarà disponibile gratuitamente PS4 il 10 ottobre Con retrocompatibilità per PS5. Puoi guardare il trailer alle 3:19 di State of Play.

Frenetico Il corridore fantasma 2 Versioni di prova

Sparatutto in prima persona e platform Il corridore fantasma 2 È stato mostrato per la prima volta Demo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series. Il titolo completo, di cui è stato mostrato un trailer, non è stato rilasciato il modo di giocareSarà disponibile su quelle piattaforme il 26 ottobre.