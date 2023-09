Cos’è, come si usa e cosa offre

Il servizio di messaggistica più popolare della Spagna vuole imitare il modello del canale Telegram

15 settembre 2023, 14:00

Meta ha iniziato a lanciare uno degli sviluppi più attesi dagli utenti di WhatsApp: il servizio Lancia i propri canali di trasmissionesimile a quelli già esistenti su Telegram, sta cercando un altro modo per attirare l’attenzione degli utenti del servizio.

Dato che quasi tutti gli spagnoli utilizzano WhatsApp, l’arrivo di questi canali (e la migrazione di paesi) potrebbe rappresentare un cambiamento importante nel servizio. vedremo Tutti i dettagli su questo lancio e quando potremo utilizzarlo sul nostro iPhone.

Cosa sono i canali WhatsApp?

I canali WhatsApp consistono in una “conversazione unidirezionale”: Una chat in cui solo una persona può pubblicare informazioni allo scopo di essere lette dal pubblico Decidi di seguire gli aggiornamenti su quel canale.

Un altro modo per descriverlo è che si tratta di un gruppo WhatsApp in cui solo l’amministratore ha il diritto di inviare contenuti. Il resto dei membri è lì solo per leggere ciò che pubblica l’amministratore. Naturalmente, un account amministratore del canale può essere gestito da una o più persone.

Meta cerca di garantire che le aziende e le grandi personalità (politici, celebrità, ecc.) abbiano i loro canali sul servizio come mezzo Informa i tuoi follower senza il “rumore” che una rete di social media può causare. Lascia che sia qualcosa a metà tra questo e un puro servizio di messaggistica.

Come utilizzare i canali WhatsApp

Ecco come si presentano i canali WhatsApp, con il messaggio di benvenuto (a sinistra) una volta entrati per la prima volta nella sezione News.

I canali WhatsApp hanno una propria sezione oltre alle chat tradizionali, quindi verranno referenziati separatamente dalle nostre conversazioni quotidiane. Al momento, abbiamo solo la possibilità di seguire canali di organizzazioni, celebrità e mediaMa WhatsApp promette che ogni utente potrà creare i propri canali “nei prossimi mesi”.

Troveremo i canali in una nuova sezione che sostituisce “Paesi” denominata “”Notizia‘. Lì puoi cercare i canali pubblici e inserire quelli che desideri, con la possibilità di rispondere a ogni messaggio con emoji. Se segui un canale, puoi inserirlo in questa sezione in modo permanente.

Gli stati di WhatsApp fanno ora parte della sezione “Novità”, dove appariranno insieme agli aggiornamenti dei canali di servizio che decidi di seguire.

Alla data dell’articolo i canali WhatsApp sono diffusi in 150 paesi, compresa la Spagna. Questi elementi potrebbero essere già attivi sul tuo iPhone (dovresti ricevere una notifica che te lo informa in questo caso), ma Potrebbe essere necessario attendere ancora qualche giorno Per accedere come fa ora il server. La questione della pazienza.

