Il mercato artigianale del Rio Negro aggiunge nuovo spazio a Jacobacci

La Segreteria di Stato per la Cultura dispone di filiali del Mercato Artigianale distribuite in diverse località della provincia dove vengono esposti e venduti i prodotti realizzati da artigiani delle diverse regioni del Río Negro.

“È un giorno molto felice perché ci permetterà di far conoscere l’enorme produzione degli artigiani a tutte le persone che vengono a svolgere le loro lavorazioni presso il centro amministrativo – ha detto Avalos – Questo ci permetterà anche di fornire formazione in l’artigianato, ma vogliamo anche che ogni uomo e donna di Río Negro che desidera acquistare un regalo consideri l’artigianato come un regalo unico”.

Lo spazio si trova nelle strutture del Centro Amministrativo Regionale (Calle Roldán 58) dove si possono trovare prodotti artigianali nel campo della ceramica, tessitura, filatura, legno, argenteria e altro ancora.

All’attività ha partecipato anche la direttrice del mercato artigianale, Letizia Candiotti. la legislatrice Maria Elena Vogel; Direttore del Centro Amministrativo del Distretto Jacobacci, Edgardo Mardones; Consigliere Anibal Rojas; Il Coordinatore Regionale Senior, Miguel Lanka e gli artigiani di Clemente Onelli che hanno ricevuto i certificati per la loro partecipazione al corso di formazione Wet Felt tenutosi di recente.