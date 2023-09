CITE, uno spazio contenitivo per anziani a Cipolletti

Quotidiano Partecipano più di 30 anziani A Centro Comprensivo per Anziani (CITE) a Cipoliti. Inclusione, attenzione e allegria è ciò che cercano nel campo dell’amministrazione comunale. Durante una mattinata di bingo, hanno condiviso come si svolge una giornata al centro comprensivo.

A Cipolite, il sostegno agli anziani è diventato una politica statale e si impegna nella città da più di tre decenni attraverso la creazione del Centro Integrale per gli Anziani (CITES). Alcuni partecipanti fanno parte dell’organizzazione da più di 15 anni. E La definiscono una grande famiglia. Lì fanno colazione e pranzo e si dedicano ad attività ricreative.

Le età variano, tuttavia La maggior parte di loro ha tra i 60 e gli 80 anni. Il più anziano ha 96 anni. Alcuni vivono soli o con familiari che non possono prendersi cura di loro, e nel centro trovano un luogo dove si sentono accompagnati. Gli interessi sono diversiAlcuni amano lo sport, altri la letteratura, c’è chi ama ballare, ma si impegna ogni giorno per dare il massimo e condividere una giornata felice e divertente.

Sia gli anziani che gli operatori sanitari godono ogni giorno dell’impegno mostrato sui loro volti. “Qui si prendono cura di noi e ci ascoltano. A volte alcuni di noi arrivano caduti, ma qui ci rialziamo. “La considero casa mia perché abbiamo la libertà di imparare e fare cose che prima o prima non potevamo fare. a casa”, ha detto una delle donne presenti.

Molti di loro sono venuti al centro su richiesta delle loro famiglieAltri hanno scoperto Su consiglio di conoscenti O per social networks C’è anche chi arriva Attraverso interventi in campo sanitario. È il caso di Oscar, 65 anni, giunto all’istituto con l’aiuto dell’ospedale.

“Sono arrivato combattuto, ma qui ho conosciuto altre persone e ho trovato un luogo di sostegno. Tutti abbiamo bisogno di affetto, affetto e attenzione e qui ci sono persone dotate di luce che cercano di illuminare “Al nonno che si innamora di noi e ci fa sentire utili quando tanti di noi pensano di essere già andati oltre abbastanza”, ha detto.

Il centro, situato tra le vie Miguel Muñoz e Fray Santa María Oro, racchiude molte storie, tutte diverse. Durante la pandemia, alcune persone hanno perso i loro partner e la scomparsa di quella persona cara ha creato un vuoto, e al CITE sono riusciti a trovare il modo di riempire quello spazio. Gioca a trucchi, shuffleboard o bingo, condividi il pranzo o fai attività che gli piacciono ogni giorno.

altri, Al loro arrivo ritrovano vecchi amici e nasce anche l’amore. Si formano coppie che si accompagnano nella vita quotidiana. I valori ci sono, ognuno di loro dimostra costantemente rispetto, gratitudine e impegno.

Tuttavia, nonostante il lavoro svolto quotidianamente al CITE, Coloro che partecipano si rendono conto che le risorse sono scarse E chi ci lavora con le risorse che ha fa del suo meglio per farli sentire a proprio agio. Hanno affermato che “le risorse sono limitate, e talvolta c’è carenza di gas da cucina o interruzioni nei trasporti, e fanno un grande sforzo con quello che hanno”.

La registrazione per partecipare alle attività del CITE è aperta tutto l’anno. Coloro che non possono arrivare con mezzi propri hanno la possibilità di utilizzare il servizio di trasporto messo a disposizione dal Comune, che si occupa di prelevarli presso le proprie abitazioni.

Coordinatore del centro, Andrea Payne Ha evidenziato il lavoro svolto presso l’organizzazione e ha affermato che “L’obiettivo è realizzare un lavoro globale. Interveniamo in base alla storia e agli interessi di ciascuno. Ti accompagniamo in procedure che cercano di migliorare la tua autostima, la tua cura, la tua salute e qualsiasi situazione speciale che possa sorgere. Lavoriamo non solo con gli anziani ma anche con le famiglie, il programma è un modo per sostenere anche loro. Qui interagiscono tra loro, nasce l’amore e incontrano gli amici della loro giovinezza. Ha sottolineato che è meglio per loro venire e divertirsi.