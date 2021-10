Il prossimo MacBook Air avrà una “tacca” sullo schermo e un nuovo design

Il MacBook Air La prossima generazione è Una mela Sarà presentato nel 2022 lo avrà anche lui fessura sul tuo schermo Come si vocifera il nuovo MacBook Pro da 14 pollici e 16 pollici Verranno presentati il ​​18 ottobre.

Il Fonte È la stessa persona che per prima ha fatto trapelare la possibilità che tutti questi laptop potessero avere una tacca sullo schermo, simile all’iPhone. In esso saranno posizionati una fotocamera, un sensore e un indicatore. Il post è stato pubblicato lo scorso agosto, ma all’epoca non ha guadagnato molta credibilità. I recenti risultati confermeranno la voce.

La persona che ha condotto tutte queste fughe di notizie, conosciuta semplicemente come T98 Ha anche spiegato che il file MacBook Air La prossima generazione sarà molto diversa. Storicamente, aveva un design a cuneo, ma sarebbe stato messo da parte per essere completamente piatto. Questo sarebbe nella stessa vena di Trapelato da John Prosser nel maggio 2021, che ha confermato che includerà cornici bianche sullo schermo.

La tacca che appare sullo schermo del futuro MacBook Air o il futuro Macbook Pro 14 e 16 pollici non garantiscono l’integrazione Identificazione viso. In effetti, probabilmente non è così e mantengono un’estensione ID connessione, il sensore dito Apple, nell’angolo in alto a destra della tastiera.

Si prevede anche che sia MacBook Air La prossima generazione adotta Nuovi colori, come iMacDisplay mini-LED da 13 pollici e processore di nuova generazione m 1 Progettato da Apple. Secondo le indiscrezioni dell’ultimo minuto, ci saranno due modelli chiamati M1 Pro e M1 massimo. Entrambi hanno dieci core CPU, ma si differenziano per otto o sedici core GPU. Più un massimo di 32GB di RAM, 16 in più dell’attuale m 1.

Apple prevede di lanciare nuovi laptop in a Parola chiave Virtuale lunedì 18 ottobre. Dall’inizio dell’epidemia di COVID-19, l’azienda ha organizzato la sua offerta attraverso flussi Non vivere di persona. Puoi seguire direttamente tutte le notizie e le uscite da noi blog dal vivo.