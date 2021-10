Contenitore. Hubble cattura la disputa gravitazionale; Potrebbe finire in un disastro

DPA

Un’immagine del telescopio Hubble mostra Arp 86, una strana coppia di galassie interagenti situata a circa 220 milioni di anni luce dalla Terra nella costellazione del Pegaso.

ARP 86 è composto da Galassie NGC 7752 e NGC 7753: NGC 7753 è la grande galassia a spirale che domina questa immagine, e NGC 7752 È il compagno più giovane.

La piccola galassia compagna sembra essere più o meno correlata a NGC 7753, ed è È questa particolarità che gli è valsa la denominazione “Arp 86”., il che significa che la coppia di galassie appare nell’atlante delle galassie aliene Compilato dall’astronomo Halton Arp nel 1966.

Lo scontro gravitazionale tra le due galassie è destinato a finire in modo catastrofico per NGC 7752. Alla fine verrà lanciato nello spazio intergalattico o inghiottito dal suo vicino molto più grande, riferisce l’Agenzia spaziale europea.

Hubble ha osservato Arp 86 come parte di uno sforzo più ampio per comprendere le connessioni tra le giovani stelle e le nubi di gas freddo in cui si formano. Hubble ha osservato ammassi stellari e nubi di gas e polvere in una varietà di ambienti sparsi nelle galassie vicine. Combinate con le misurazioni di ALMA, il gigantesco radiotelescopio in alto nelle Ande cilene, queste osservazioni di Hubble forniscono una serie di dati agli astronomi che lavorano per capire come nascono le stelle.

Queste osservazioni hanno anche aiutato a gettare i semi per la ricerca futura con un prossimo telescopio spaziale, il James Webb Space Telescope (JWST). Questo telescopio, che sarà lanciato entro la fine dell’anno, studierà la formazione stellare in regioni polverose come le galassie Arp 86.

