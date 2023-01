LoL: Riot sa che i prezzi della concorrenza sono obsoleti e vogliono cambiarli

Per molti famosi giocatori MOBA di Riot Games, League of Legendsil Il prezzo del personaggio è completamente offensivo. Questo è uno dei grandi dilemmi nei forum da anni, dato che oggi ci sono così tanti campioni Costano ancora lo stesso rispetto a quando sono stati rilasciati. Se volessimo spingere tutti, sarebbe il numero Ridicolmente alto.

Tuttavia, questo sembra essere Questo potrebbe cambiare presto. E questo è successo di recente Forum reddit Uno sviluppatore di LoL ha confermato che Team Aggiorna il modello tariffario Blue essence esistente Per la grande maggioranza dei personaggi.

In realtà lì Due modi principali per acquisire personaggi Novità di League of Legends. Il primo e più semplice modo è acquistarli direttamente Micro pagamenti, utilizzando Riot Point (la valuta premium del gioco). Tuttavia, l’altro modo è solitamente il più popolare tra la comunità, dove anche i giocatori possono farlo Spendi i gioielli blu comprare eroi. Questo è molto “più economico” per le nostre tasche, come lo sono gli EA Moneta gratis Si ottiene giocando e aumentando i livelli. Ma ottenerlo chiaramente non è così veloce e ci vogliono molte ore di gioco e perseveranza per metterlo insieme.

A parte il prezzo in Riot Points, se ne è discusso di recente nei forum reddit In giro Il prezzo delle gemme blu per alcuni eroi. nome utente PM_Cute_Ezreal_pics È venuto a lamentarsene Attualmente Yumei ha un prezzo di 6.300 Gemme blu, e lo è totalmente Esagerato Se Riot Games intende rendere il personaggio un campione per principianti. “È un prezzo enorme da pagare per un nuovo giocatore senza un eroe, soprattutto perché non è nemmeno uno degli eroi gratuiti che ottieni quando sali di livello su un nuovo account.”ha detto l’utente, sostenendo che Yuumi Dovrebbe costare molto menoad esempio 450 EA.

Riot Truexy lo sta notando e August sta aggiornando i prezzi BE per i campioni, quindi è più facile raggiungere i neofiti. pic.twitter.com/swyU7Gnbvi—Spideraxe (@Spideraxe30) 25 gennaio 2023

Con sorpresa di molti prima di questo commento Sono uscito Truexy Riot, un progettista di giochi. L’utente è stato anche successivamente salvato in un tweet Ragno 30 da Twitterquello era rivelatore di messaggi Pubblicato da Truexy nel forum:

“Penso che sia qualcosa su cui siamo totalmente d’accordo Il nostro attuale modello di prezzo è obsoleto. Io e August lavoriamo per Aggiornamento del prezzo di Blue Essence in Un sacco di personaggi Per riflettere meglio gli standard attuali e la loro applicazione a molte cose. Se Yumi sarà un eroe accessibile per i nuovi giocatori… probabilmente lo sarà presto.”.

Il nostro attuale modello di prezzo è: Obsoleto“ha confermato uno dei designer di LoL.

Il commento è chiaro Non è passato inosservato Per la community di LoL, come dicevamo all’inizio, molti prezzi degli eroi sono obsoleti. La competizione nel genere MOBA ha fatto un lavoro migliore in questo senso e inoltre, non bisogna dimenticarlo Questa potrebbe essere la prima volta L’azienda propone a Sconto generale Su molti personaggi (senza contare sporadiche vendite individuali).

Sii così, per ora Non abbiamo maggiori dettagli al riguardo.Ecco perchè Dovremo aspettare Vediamo se ciò che ha detto Truexy si traduce nel gioco. Al momento, la società possiede problemi più gravi Qual’è la soluzione Dopo essere stato sottoposto a un attacco elettronico qualche giorno fa da cui si stanno ancora riprendendo (o Reclami ai direttori della fotografia della tredicesima stagione).

League of Legends sono popolari MOBA Giochi antisommossa che cadono Completamente gratuito per i giocatori PCSe sei interessato a saperne di più, continua a leggere analisi E se vuoi addentrarti nel suo mondo con il piede giusto, sentiti libero di visitare il nostro Guida di trucchi e suggerimenti.