Lo strumento di trasferimento eSIM di Google faciliterà il processo con un codice QR

lo strumento trasferimento del profilo eSIM Tra i dispositivi Android che arriveranno quest’anno, faciliterà il processo per gli utenti di questi terminali mobili scansionando un codice QR.

Azienda tecnologica confermata all’inizio dell’anno Intende implementare un trasferimento eSIM su Android, in modo che gli utenti di quel sistema operativo possano trasferire in modo rapido e sicuro il proprio piano mobile su un nuovo dispositivo, Senza dover cambiare una scheda SIM fisica“.

Questo strumento ancora in fase di sviluppo, Si baserà sulla lettura del codice QR, l’analizzatore di codice AssembleDebug condiviso sul social network X (Twitter).

La prima vista –

Google ha già annunciato la possibilità di portare le eSIM e ci sta lavorando. Avvia il trasferimento sul dispositivo corrente, scansiona il QR visualizzato sull'altro dispositivo su cui desideri trasferirlo. Una volta eseguita la scansione, dovrai completare il processo sull'altro dispositivo.

Il processo di trasferimento inizia, spiega, sul dispositivo utilizzato, dove viene pungolato Scansiona il codice QR visualizzato sul nuovo dispositivo. Continuerai a quest’ultimo per completare il trasferimento del profilo eSIM.

Piani di Google Implementare questo strumento per il resto dell’annodi Deutsche Telekom, una società di telecomunicazioni che farà “il primo passo nell’utilizzo di questo standard di settore per consentire un porting semplice e sicuro utilizzando eSIM per l’ecosistema Android”.