WhatsApp: un trucco per risparmiare spazio senza cancellare file | Esercitazione 2023 | nnda | nnni | dati

Risparmiare spazio su WhatsApp è qualcosa da considerare, soprattutto quando i dispositivi mobili hanno limitazioni di spazio di archiviazione. Spesso la necessità di liberare memoria sul telefono può portare alla cancellazione di contenuti di valore, come foto e video condivisi nelle chat. Tuttavia, è importante notare che esistono modi gestibili per raggiungere questo obiettivo senza eliminare quei file importanti.

Mentre è possibile eliminare i file duplicati da Il WhatsappIn mag Spieghiamo un modo semplice per evitare che il tuo smartphone memorizzi informazioni non necessarie da chat di gruppo o individuali. Quindi seguire le istruzioni.

Come liberare spazio su WhatsApp senza cancellare file

Guarda passo dopo passo per guadagnare spazio su WhatsApp dal tuo cellulare.

Il primo passo è aprire WhatsApp sul tuo telefono Android.

Fare clic sui tre punti verticali situati nell’area in alto a destra.

Successivamente, vai alla sezione “Impostazioni”.

Quindi fare clic su Utilizzo dati.

Seleziona immediatamente l’opzione “Scarica automaticamente file multimediali”.

In questa parte vedrai tre opzioni: video, immagini e audio.

Qui dovrai deselezionare tutte le caselle per risparmiare il massimo spazio.

Puoi anche scegliere le alternative che secondo te potrebbero pesare di più.

Infine, torna all’interfaccia principale e il gioco è fatto.

D’ora in poi, ogni volta che vorrai vedere foto e video o ascoltare le note vocali che ti vengono inviate, potrai farlo purché li scarichi manualmente.

Hai trovato un trucco WhatsApp interessante? Ti diciamo che questa app di messaggistica è in continua evoluzione e aggiornamento, quindi compaiono sempre nuove scorciatoie, icone e widget che rendono più piacevole la tua esperienza di invio o ricezione di testi, adesivi o contenuti multimediali.

