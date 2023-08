Questa cartuccia NES estremamente rara è stata venduta all’asta per $ 33.000

È un gioco molto raro di cui ci sono appena 100 copie in circolazione.

NES è stata una delle console che ha rivoluzionato l’industria dei videogiochi negli anni ’80.

Nonostante il mercato dei retro game sia ancora di nicchia, accoglie collezionisti di tutto il mondo disposti a sborsare vere e proprie fortune per averlo. Vecchi giochi già fuori produzione, edizioni speciali O qualsiasi altro oggetto da collezione con alcune proprietà uniche. Questo è il caso di questa cartuccia NES che è attualmente messa all’asta da $ 33.000 Al momento della stesura di questo articolo, potrebbe ottenere un prezzo richiesto più elevato.

Per niente paragonabile alla collezione di giochi per GameCube trovata per caso al mercatino delle pulci, sebbene contengano delle vere chicche, ma la verità è che Hardware Nintendo classico È il capriccio di molti collezionisti e sono disposti a pagare un sacco di soldi per ottenerlo a seconda dei giochi.

Il mercato retrò continua a fiorire e a raggiungere numeri da record

In particolare, è un file Cartuccia del campionato mondiale Nintendoun giocattolo del 1990, attualmente all’asta a Caricatura. Se accediamo alla piattaforma, possiamo vedere che il prezzo attuale è di $ 33.000.

Il termine “Holy Grail” viene usato molto spesso, ma si applica perfettamente ai Nintendo World Championships, una cartuccia incredibilmente rara per il NES. circa 100 di queste cartucce NWC Sono stati utilizzati nella leggendaria competizione di eSport del 1990 Esistono ancora. Il resto è stato smaltito o riciclato come previsto dopo la fine del concorso, “possiamo leggere nella descrizione dell’oggetto”. Questo è limitato nella versione con Il punteggio più alto che abbiamo mai dato. Innumerevoli fan del NES hanno bisogno di questo pezzo di storia dei videogiochi per la loro collezione, per questo Le offerte saranno sicuramente intense. Il marchio ha qualche variegatura, ma non è certo un problema per un gioiello come questo.

asta Finisce in poco più di 2 settimane, quindi vedremo finalmente quanto vende questo piccolo pezzo di storia dei videogiochi. Molto meno di quanto è stato pagato per la carta Un anello del set Il Signore degli Anelli di Magic, ma è già qualcosa.