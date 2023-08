WhatsApp: quanto spazio occupa una foto in qualità HD e Standard | dati

Non è un segreto dirlo Il Whatsapp Crea cartelle interne sul tuo smartphone, qui vengono archiviati tutti i file multimediali che condividi o ricevi tramite la suddetta piattaforma di messaggistica, questo significa che con il passare del tempo l’app Meta consumerà più spazio di archiviazione sul dispositivo mobile.

Ti consigliamo di prestare attenzione alla memoria interna del tuo cellulare, soprattutto ora con la pubblicazione della nuova funzionalità di WhatsApp chiamata “HD”, Ciò consente di inviare immagini ad alta risoluzione, anche se il formato standard (compresso) sarà comunque quello predefinito.

Aspetto: Come scaricare adesivi Cheems per WhatsApp

Vuoi confrontare il peso o lo spazio occupato da un’immagine inviata con Qualità HD e un altro dentro standard di qualità? È qualcosa che spiegheremo di seguito nel Mag senza dover visitare pagine Internet o scaricare app aggiuntive.

Quanto pesa un’immagine WhatsApp in qualità “HD” e un’altra in qualità “Standard”?

Per prima cosa, dai un’occhiata Il Whatsapp Non hai aggiornamenti in sospeso.

Non hai aggiornamenti in sospeso. Ora accedi all’applicazione e quindi a qualsiasi chat (personale o di gruppo).

Il prossimo passo è aprire la fotocamera posteriore per WhatsApp.

Scatta una foto e tocca l’icona “HD” in alto.

Verrà visualizzata una finestra con due opzioni: standard di qualità ” E “ Qualità HD “.

” E “ “. Invia la stessa immagine con entrambi gli attributi> salvala nella galleria dello smartphone toccando l’immagine> poi i tre puntini> “Salva”.

Accedi alla Galleria > trova le due istantanee e nei loro dettagli saprai quanti megabyte o gigabyte consumano ciascuna sul tuo telefono.

Questa è la soluzione quando hai dimenticato il PIN della verifica in 2 passaggi di WhatsApp

Per prima cosa, dai un’occhiata Il Whatsapp Non hai aggiornamenti in sospeso nell’App Store Android o nell’App Store iOS.

Non hai aggiornamenti in sospeso nell’App Store Android o nell’App Store iOS. Ora, apri l’app e verrà visualizzata una casella in cui inserire un file Codice PIN Sei cifre.

Sei cifre. Prova a ricordarlo, potrebbe non essere quello giusto e compare il messaggio: “ perno di errore. Riprova “.

“. Il passaggio successivo consiste nel fare clic sulla notifica verde che dice “ Hai dimenticato il PIN? “.

“. Ti verrà immediatamente chiesto se desideri disabilitare la verifica in due passaggi. È probabile che dopo aver fatto clic su “Disattiva” non dovrai fare nient’altro e accedere normalmente al tuo account.

Altrimenti, premi “Invia a e-mail”. Inserisci il tuo account Gmail o Hotmail e riceverai un link Reimposta PIN, toccalo.

Digita una password facile da ricordare ma difficile da indovinare. Non dimenticare di scriverlo su un pezzo di carta in modo che non accada la stessa cosa.

Infine, premi Conferma.

Fatto, sarà così. Devi solo aprirti Il Whatsapp E inserisci il tuo nuovo PIN, in modo da poter accedere rapidamente all’interfaccia principale dell’applicazione in modo da poter iniziare a chattare, pubblicare stati, effettuare chiamate e videochiamate.

Hai trovato un trucco WhatsApp interessante? Ti diciamo che questa app di messaggistica è in continua evoluzione e aggiornamento, quindi compaiono sempre nuove scorciatoie, icone e widget che rendono più piacevole la tua esperienza di invio o ricezione di testi, adesivi o contenuti multimediali. Per continuare a scoprire le novità Dovrai solo inserire il seguente link Con più note di WhatsApp nel Mag, e basta. Non perderlo!

