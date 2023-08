Perché a volte vediamo la luna quando è giorno? – Insegnami la scienza

Il nostro satellite naturale, la Luna, non finisce mai di stupirci, avete mai notato che la Luna si vede anche di giorno?

È una situazione di cui non tutti sono a conoscenza, e chi se ne è accorto, a volte non sa perché. Ebbene, questa volta con l’aiuto della geologa Sarah Noble, che lavora presso Il Centro Nazionale per l’Aeronautica e l’Amministrazione Spazialeo meglio conosciuta come NASA, aiuteremo a chiarire questa domanda sul perché la Luna può essere vista durante il giorno, anche con un’intensa luce solare.

In un articolo pubblicato dall’agenzia spaziale intitolato ”Perché vedi la luna durante il giorno? Possiamo trovare una spiegazione per questo sconosciuto, ha chiesto uno scienziato della NASA.

La radiazione solare che entra nella terra sotto forma di luce del sole è così brillante che tutte le stelle lontane dalla terra sono sfocate nel cielo e si perdono in tutta questa luce.

D’altra parte, la Luna ha un effetto leggermente diverso rispetto alle altre stelle, grazie alla vicinanza della Luna alla Terra, l’effetto della luce solare su questo satellite naturale è diverso.

Come è noto, la luna non ha luce propria, dipende interamente dalla luce che riflette il sole, e questo stesso effetto della luna di riflettere la luce del sole è ciò che le permette di essere visibile di notte e durante il giorno. La luce del sole illumina la superficie della luna.

Durante la notte, data la mancanza di luce solare in quei momenti, possiamo osservare il nostro satellite naturale in tutto il suo splendore, ma durante il giorno dovremo solo stare attenti a guardare in alto verso il cielo, e riusciremo comunque a vedere la luna e il cielo illuminati dal sole.

Allo stesso modo, la NASA ha spiegato nel suo post “Cos’è il chiaro di luna?” ”, che la luna non ha un colore bianco perfetto come la vediamo di notte, e questo è dovuto solo alla luce riflessa dal sole, che non ci permette di vedere il vero colore della luna.

L’effetto di riflettere una percentuale della luce che raggiunge un oggetto è chiamato effetto albedo e rappresenta la quantità di luce che il colore dell’oggetto riflette o assorbe.

Con questo in mente, la Luna ha un’albedo bassa, il suo vero colore è grigio scuro, e assorbe la stragrande maggioranza della luce solare che raggiunge il corpo celeste, riflettendo solo una piccola parte della luce solare.

Venere potrebbe essere un altro esempio di questo effetto, perché a causa del suo alto albedo riflette quasi tutta la luce solare che la raggiunge.

È lo stesso effetto che si ottiene con cose come la neve bianca, che, per il suo alto livello di albedo, riflette quasi tutta la luce; E l’asfalto, che assorbe molta luce solare per il suo colore nero scuro, e lo stesso risultato si ottiene da vestiti bianchi e vestiti neri.