La NASA pubblica un insolito video dell’astronauta che si lava i “capelli” nello spazio – FireWire

19 agosto 2023 alle 11:30

Stazione Spaziale Internazionale NASA Ha sempre circa sei astronauti che fanno esperimenti scientifici. Sono persone con le stesse esigenze degli umani rimasti sulla superficie della Terra, ma con la particolarità di vivere nelle condizioni dello spazio.

Poiché soffrono di microgravità, devono mangiare, andare in bagno, pulirsi e svolgere qualsiasi attività quotidiana che gli capita in modo diverso. Abbiamo precedentemente spiegato come viene eseguita ciascuna di queste azioni. Ma non abbiamo visto questo video rilasciato dalla NASA.

Descrivere a parole è qualcosa di molto semplice e logico. Parla di un astronauta che mostra come questi scienziati si lavano i capelli in condizioni di microgravità.

Sappiamo che lavare i capelli nello spazio presenta sfide uniche a causa della microgravità e della mancanza di gravità che aiuterebbe acqua e capelli a cadere.

Per contrastare questa possibilità, la NASA ha diversi approcci. Ci sono shampoo secchi, aspiratori d’aria; Salviettine umidificate o acqua con shampoo liquido.

Fino a qui, tutto è fantastico, e la cosa insolita del caso viene fuori quando l’agenzia spaziale nordamericana pubblica un video di un astronauta senza capelli. Suscita scetticismo tra gli appassionati di spazio, perché sebbene il cuoio capelluto debba essere sicuramente lavato, l’idea è di vedere come presenti le estensioni sulle ciocche di capelli.