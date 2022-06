Nasce il Centro di Coordinamento e Sviluppo | Uno spazio per diagnosticare e suggerire politiche pubbliche

Presentati professionisti e leader politici da tutto il paese Centro Concerti e Sviluppo (CCD), uno spazio destinato a preparare diagnosi e raccomandazioni per le politiche pubbliche da una prospettiva federale e multisettoriale. “Questo non è uno spazio di parte. Questo centro è per il dialogo con tutti i settori e per creare consenso”, ha affermato il Direttore Generale del CDC, Nicholas Trotta.

L’ex ministro dell’Istruzione ha sottolineato che “l’Argentina ha bisogno di consenso e politiche al di là dell’amministrazione per costruire le risposte che la nostra società si aspetta”.

La cerimonia di presentazione del CCD si è tenuta presso l’NH Bolívar di Buenos Aires e ha visto la partecipazione del team di ricerca e sviluppo e dei membri del Consiglio di amministrazione federale. L’Istituto è promosso dagli ex Ministri Nicolas Trotta e Daniel Arroyo, Rappresentanti Fabiana Obon (San Juan), Rosana Bertone (Terra del Fuoco), Vice Ramiro Fernández Petri (Formosa), Direttore BICE, Carla Petiot, Sindaco di Paso de los Libres (Correntes) , Martin Asca, i legislatori regionali Matthias Barroitavina (CABA) e Alejandra Piasco (Córdoba), i ministri provinciali Ricardo Welbach (Misiones) Dalmasio Mira Figueroa (Catamarca) e Leandro Cavaco (Chubut), case a CABA Andrés La Blunda (Santa Plaza Mario Cruz Ignac) e (Salta), UADER Dean, Luciano Filipuzzi, l’ex ministro dell’Istruzione Marissa Diaz (La Rioja) e l’ex parlamentare Maeda Cristo (Entre Ríos), tra gli altri.

“L’UNCCD è uno spazio incentrato sullo studio, la ricerca, l’analisi e la preparazione di proposte di politiche pubbliche. La sfida che l’Argentina deve affrontare nasce da una situazione molto complessa, in un contesto globale molto impegnativo. Per questo consideriamo la costruzione multisettoriale di proposte per essere un’alternativa secondo la portata della sfida, ha spiegato Trotta.

Trotta e Daniel Arroyo insieme hanno evidenziato che il Centro intende affrontare la promozione di un’agenda che consentirà di superare i vincoli di sviluppo che il nostro Paese sta affrontando. “Se c’è una cosa che mi sembra molto preziosa di questo centro, è che include rappresentanti di diverse contee, governatori, ministri e legislatori”, ha detto Arroyo. L’ex ministro dello Sviluppo sociale ha sottolineato che “nella Convenzione per combattere la desertificazione ci siamo posti la sfida di come raggiungere l’equilibrio in un paese così grande e altamente concentrato in pochi grandi conglomerati. Dobbiamo costruire insieme idee del 21° secolo , che vanno al di là dei governi, motivo per cui dobbiamo È stato costruito all’unanimità.

Alla domanda se il CCD è uno spazio per il Frente de Todos, Trotta ha osservato: “Tutti hanno l’appartenenza a un partito, ma questo non è uno spazio di partito e va oltre una specifica espressione politica. Questo centro è per il dialogo con tutti i settori e la costruzione del consenso. Noi “Non chiedere la tessera per chi vuole partecipare. E il dialogo. Ci sono problemi profondi che persistono da molti decenni nel nostro Paese, per questo le soluzioni devono essere affrontate da tutti, perché il consenso è fondamentale”.

I team tecnico e professionale di CCD, il cosiddetto “programma R&D”, lavorano da mesi. In effetti, alcuni dei suoi studi sono già stati conosciuti come il Government Performance Index e la serie Labour Inflation sviluppata dall’Institute of Labor Statistics (IET). In generale, il Dipartimento per la lotta alla desertificazione produce ricerche, indicatori e studi sui problemi del Paese in campo politico, economico e sociale per influenzare la formulazione delle politiche pubbliche.

Inoltre, promuove attività e incontri con l’obiettivo di riunire conoscenze accademiche e politiche per uno scambio di opinioni sulle opportunità e le sfide dello sviluppo nazionale. E tutto si rivela attraverso un approccio di diritti dal linguaggio accessibile, con un interesse a promuovere la partecipazione dei cittadini.

I membri dell’agenda di ricerca e sviluppo sono Fabian Ameco, Martin Balza, Sebastian Barbosa, Ramiro Cortez, Mariano de Miguel, Marcos Dominguez, Dario Dorete, Santiago Fernandez, Juan Pablo Garcia, Ana Paola Giovambattista, Diego Golumbec e Maximiliano Legui. Lirina, Diego Loma, Laura Maris, Agoda Menville, il Montenegro tedesco, Ana Natalucci, Pablo Navarro, Martina Odun, Diego Bando, Carla Pecorini, Guillermo Santos, Laura Serotzky e Jimena Vitale.