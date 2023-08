Schermo senza bordi con ottima resistenza all’acqua e alla polvere – Samsung Saudi Arabia Newsroom

Nella seconda parte di questa serie, Samsung Newsroom esamina più da vicino le caratteristiche del Galaxy Tab S9 Ultra, tra cui il suo straordinario display, l’immersione di livello superiore, il processore aggiornato e la robusta resistenza alla polvere e all’acqua basata su IP68.[1]

Luminosità e dettagli al massimo: display dinamico AMOLED 2X

– Schermo AMOLED 2X dinamico da 14,6 pollici[2] Il Galaxy Tab S9 Ultra offre un’esperienza di intrattenimento coinvolgente sia per gli appassionati di cinema che per gli spettatori.

Questo schermo offre un’espressione cromatica migliorata e una qualità dell’immagine cristallina con un’elevata frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, mentre Eye Comfort riduce la luce blu di oltre il 70%.[3] Così gli utenti possono lavorare su documenti o leggere e-book sul tablet senza affaticare la vista. Con il suo schermo brillantemente luminoso e ottimizzato per qualsiasi ambiente, il Galaxy Tab S9 Ultra offre la migliore esperienza visiva dell’intera serie Galaxy Tab.

Guardare video anche nelle giornate soleggiate è un gioco da ragazzi con il Galaxy Tab S9 Ultra. La tecnologia Enhanced Vision Enhancement regola automaticamente la luminosità dello schermo in relazione alle condizioni di luce ambientale, consentendo agli utenti di visualizzare i contenuti in modo chiaro e confortevole sia a casa che fuori.

Prestazioni ininterrotte con un potente processore

Oltre a un’esperienza visiva coinvolgente, il Galaxy Tab S9 Ultra offre agli utenti prestazioni di gioco migliorate. Dotato della piattaforma mobile Snapdragon® 8 Gen 2 per telefoni Galaxy[4]La serie Galaxy Tab S9 offre le stesse funzionalità di gioco di livello superiore della serie Galaxy S23. Inoltre, questi tablet sono disponibili con opzioni di memoria aggiornate, in particolare il Galaxy Tab S9 Ultra offre un’ampia gamma di capacità di memoria e archiviazione.[5]12 GB di RAM con 256 GB di memoria interna, 12 GB di RAM con 512 GB di memoria interna, 16 GB di RAM con 1 TB di memoria interna e microSD[6] Con un massimo di 1 TB di spazio di archiviazione interno.

Grazie ai suoi processori, i giocatori possono godersi un gameplay ad alta intensità grafica e CPU. I movimenti e i movimenti dei personaggi scorrono senza soluzione di continuità sullo schermo da 14,6 pollici senza alcun ritardo dello schermo, mentre la grafica di sfondo rimane realistica e vivida, fornendo un livello di immersione pari a quello di un PC.

La serie Galaxy Tab S9 è anche uno strumento di produttività ideale per gli utenti multitasking. Con funzione multi finestra[7]La serie Galaxy Tab S9 può supportare fino a tre app contemporaneamente. Un chipset avanzato migliora le capacità di elaborazione, consentendo di eseguire più applicazioni contemporaneamente.

Gli utenti possono anche scorrere liberamente verso il basso e regolare le dimensioni e la disposizione delle proprie app con semplici gesti, ottenendo così un maggiore controllo sull’area di lavoro sullo schermo. La serie Galaxy Tab S9 migliora la produttività con tempi di risposta rapidi e tempi di caricamento ridotti.

Un tablet ideale per le attività all’aperto

Il Galaxy Tab S9 Ultra porta la frase “lavora ovunque” a un livello completamente nuovo. Grazie alla certificazione IP68, questo tablet è resistente all’acqua e alla polvere, anche agli elementi esterni più aggressivi.

Quando è completamente immerso sott’acqua, le prestazioni del Galaxy Tab S9 Ultra rimangono inalterate, poiché riproduce video e visualizza testi scritti utilizzando la S Pen senza alcun ritardo o ritardo dello schermo.

Ideale per le attività all’aperto, la serie Galaxy Tab S9 è il compagno ideale per il campeggio o per esplorare i grandi spazi aperti, poiché resistenza e portabilità sono integrate nel suo design.

Migliora la tua produttività con la S Pen

La serie Galaxy Tab S9 dispone di nuove app che consentono agli utenti di ottenere il massimo dall’utilizzo della S Pen. buone note,[8] Ora disponibile sulla serie Galaxy Tab S9, consente agli utenti di prendere appunti e disegnare. Gli utenti possono anche accedere alle app delle precedenti serie Samsung Galaxy per liberare la propria creatività, come Clip Studio Paint e l’app di editing video LumaFusion.

Con One UI 5.1.1, la serie Galaxy Tab S9 riconosce automaticamente la scrittura con la S Pen e la converte in testo su Samsung Note. Inoltre, la S Pen consente agli utenti di estrarre parole da un’immagine come testo, consentendo di salvare le informazioni con pochi tocchi.

Pertanto, il Galaxy Tab S9 Ultra offre un’esperienza tablet premium sia per i creatori che per gli utenti occasionali, con potenti funzionalità multitasking, resistenza all’acqua e alla polvere, funzionalità S Pen migliorata e molto altro.

*Le immagini mostrate sono solo a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto reale. Le specifiche del prodotto possono variare in base al modello, al Paese, alla regione e all’operatore.