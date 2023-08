Nuovo spazio d’incontro nel parco giochi per bambini di Plaza del Ayuntamiento

I ragazzi e le ragazze di Portolano possono ora godersi il nuovo parco giochi della Plaza de la Constitución, che è stato completamente rinnovato per rivitalizzare e stimolare l’attività commerciale attorno al Municipio di Puertollano e la cui novità principale è l’installazione di un ombrellone che fornisce ombra alle diverse zone di residenza.

Erano tanti i giovani utenti che aspettavano con ansia che venisse rimossa la recinzione per lanciare i nuovi giochi nei quali trascorreranno e condivideranno tante giornate di divertimento.

Consulente lavori e manutenzioni Javier TrujilloLui ha spiegato che l’apertura ufficiale del parco avverrà prossimamente, con l’inizio dell’anno scolastico, con la partecipazione dei centri educativi.

Punto d’incontro

Un nuovo punto di svago, incontro e gioco dopo un investimento di 228.194,93 euro, cofinanziato all’80% dai fondi europei Feder e che ha goduto anche della collaborazione economica con Renovalia nell’ambito del programma Parchi Naturali e Spazi di Coesistenza.

Un elemento chiave dell’installazione rinnovata del parco giochi per bambini è la Doppia Farfalla, una calamita trasparente per l’arrampicata sociale per bambini, con grandi sfide fisiche per arrampicarsi su reti tortuose o raggiungere più velocemente attraverso scalatori curvi, stimolando le capacità dei ragazzi e delle ragazze di controllare i movimenti.

Un nuovo ampio parco di 221 mq con il rinnovamento dei giochi per bambini, coprenti un’ampia fascia di età e adatti a persone con difficoltà motorie di ogni genere, attrezzato con altalene tradizionali e arredi vari, dai bidoni della spazzatura, per favorire la partecipazione dei cittadini alle pulizie oltre a varie banche attraverso le quali si possono creare punti di istituzione e di incontro tra genitori, nonni e figli.