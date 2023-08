Uno scienziato sostiene che la NASA trovò la vita su Marte 50 anni fa, ma la distrusse per sbaglio

La NASA è riuscita a scoprirlo La vita su Marte nel 1976quasi 50 anni fa, ma lo distrusse accidentalmente non riuscendo a eseguire correttamente i test che lo avrebbero confermato.

Questa teoria è stata sollevata lo scorso giugno in un simposio tenutosi ad Amsterdam Dirk Schulz McCushProfessore di astrofisica all’Università Tecnica di Berlino. “Abbiamo trovato la vita su Marte quasi 50 anni fa, ma l’abbiamo uccisa per errore”, ha detto appositamente durante l’intervento.

La tesi risale all’anno 76, quando Le indagini sui vichinghi 1 e 2La navicella spaziale, del Mars Exploration Program della NASA, è atterrata sul Pianeta Rosso ed ha effettuato operazioni di raccolta e analisi dei campioni utilizzando gli strumenti di cui era dotata.

Ma questo processo, secondo Schultz-Makosh, è stato eseguito in modo errato.

errori

Innanzitutto, le sonde hanno trovato tracce Materia organica clorurata, che furono poi ritrovati da altre missioni, come Phoenix (2008) o Curiosity (2012) e Perseverance (2021), ma all’epoca si credeva che fossero il risultato della contaminazione organica degli strumenti quando furono inviati sulla Terra . Essendo clorurati, sì, è impossibile sapere se le sostanze derivano da processi biologici o, al contrario, da reazioni chimiche abiotiche ed estranee alla vita.

L’altro errore a cui si riferisce lo scienziato ha a che fare con Applicare acqua e calore ai campioni. Nel caso dell’acqua, gli scienziati credevano che, come sulla Terra, l’acqua fosse un ingrediente essenziale per l’emergere della vita e quindi “affondano” le prove. “Molti degli esperimenti vichinghi prevedevano l’applicazione di acqua a campioni di suolo, il che potrebbe spiegare i risultati sconcertanti. I presunti microbi marziani raccolti per gli esperimenti sul rilascio di calore potrebbero non essere stati in grado di gestire questa quantità di gas”, ha scritto lo scienziato tedesco in un articolo su il portale Big Think.acqua e morì dopo un po’.

Spiega che una situazione simile si sarebbe verificata con uno degli strumenti vichinghi chiamato spettrometro di massa gascromatografico. Sebbene questo strumento venga utilizzato per rilevare composti organici, Per analizzare i campioni è necessario prima riscaldarliche avrebbe ucciso i composti e formato l’anidride carbonica che il dispositivo ha finito per rilevare.

la vita senza acqua

La prova che la vita può esistere senza bisogno di acqua, secondo lo scienziato (che ha un ampio lavoro sulla vita extraterrestre), è stata trovata in luoghi come il deserto cileno di Atacama, uno degli ambienti più aridi del pianeta. Sottolinea che ci sono microrganismi che vivono all’interno delle rocce salate e beneficiano di un processo chiamato igroscopicità; Attraverso il quale i sali raccolgono l’acqua dall’umidità presente nell’aria. I luoghi in cui le sonde Viking sbarcarono su Marte, entrambi nella regione equatoriale, presentavano condizioni molto simili a quelle del deserto di Atacama a cui alludi.

“Abbiamo bisogno di una nuova missione su Marte dedicata principalmente al rilevamento della vita per testare questa ipotesi e altre. Dovrebbe esplorare potenziali habitat su Marte, come gli altopiani meridionali, dove la vita potrebbe persistere nelle rocce salate vicino alla superficie. Potremmo persino arrivare a queste rocce senza perforazione, il che rappresenterebbe un enorme vantaggio in termini di complessità ingegneristica e di costi. Non vedo l’ora che inizi un lavoro come questo”, prevede Schulze-Macuch.