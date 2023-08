Todd Howard dovrebbe andare nello spazio, e questo non è uno scherzo. È stato offerto al direttore di Starfield ma ha rifiutato per un motivo inaspettato: Starfield

“Penso che sarebbe fantastico, ma… forse quando sarò più grande”, dice il capo della Starfield.

29 agosto 2023, 21:13 Aggiornato il 29 agosto 2023 alle 21:15

Siamo tutti d’accordo sul fatto che essere un manager di Starfield non è un compito facile. certamente Todd Howard Si è rivelato la persona giusta per guidare l’ambizioso sviluppo di Starfield, sviluppo che è continuato fino a 8 anni. Tuttavia, l’esperienza di andare nello spazio non è qualcosa di cui tutti possono vantarsi, e il presidente di Bethesda stava per partire.

Todd Howard è in circolazione da molto tempo Pensare allo spazioDa qui il suo interesse nel realizzare un gioco come Starfield. Ma cosa sarebbe successo se lo avesse fatto il presidente di Bethesda? viaggiato fuori dalla Terra? Il fatto è che gli hanno offerto di andare nello spazio, ma lui ha rifiutato l’offerta perché lo è ancora Non molto vecchio. Lo ha affermato in un’intervista a GQ..

“Mi è stato offerto in passatoHoward osserva: “Penso che sarebbe fantastico, ma… Forse quando invecchieròCommenta nelle osservazioni raccolte giocatore. Il capo di Bethesda non chiude la porta ai futuri viaggi nello spazio, ma per ora vuole superarli con Starfield, che È più sicuro Sarà anche un’esperienza che non dimenticherai mai.

Aspetti più importanti di Starfield

Tutto indica che Starfield sarà un gioco che durerà per molti anni. Per fare ciò, dovranno rilasciare contenuti e molti aggiornamenti col tempo. Lo hanno indicato anche loro I modificatori potranno creare missioni e pianeti Tutto. Ciò darà una seconda vita al gioco di ruolo spaziale poiché la comunità interagirà con questo gioco.

