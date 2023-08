Questo è Sea of ​​Stars, il bellissimo gioco di ruolo in pixel art, ora disponibile su Xbox e Game Pass

419

Il panorama dello sviluppo di videogiochi indipendenti ha raggiunto vette di popolarità senza precedenti, grazie a proposte che si distinguono dai titoli dei principali editori. In questo senso, il Bellissimo gioco di ruolo in pixel art Il mare di stelle È riapparsa all’evento ID@Xbox Demo Festival Con una demo che ci ha permesso di goderne la bellezza e di verificare il riuscito sistema di gioco.

Al suo debutto, Sea of ​​​​Stars è già riuscito a stupire il pubblico con la sua estetica, il gameplay e l’attenzione al classico gioco di ruolo, pur mantenendo l’aspetto a 16 bit del passato. Il gioco è focalizzato Combattimento tattico a turni, la base di gioco di Sabotage Studio, creatori di The Messenger. Qui sotto potete vedere il gameplay per farvi un’idea migliore.

Sea of ​​Stars, un moderno gioco di ruolo dall’intenso sapore retrò

Sea of ​​​​Stars è un gioco di ruolo a turni Ispirato ai più famosi classici a 16 bit Come Chrono Trigger, Illusion of Time e molti altri, poiché ha evidenti sfumature retrò e pixel art, oltre alle proprie meccaniche di gioco. Racconta la storia di due figli del Solstizio che uniranno i loro poteri del Sole e della Luna per provocare la magica eclissi, l’unica forza in grado di sconfiggere le mostruose creature del malvagio alchimista noto come The Fleshmancer.

Al momento della stesura di questo articolo e tenendo conto delle note pubblicate dai media, il Mare delle Stelle ha qualcosa di incredibile Il punteggio medio è 90Il che conferma che le aspettative suscitate dal gioco erano giustificate. Per metterlo nel contesto, lo è Altri sette punti Questo punteggio è stato ottenuto da Sabotage Studio nel loro primo gioco, The Messenger, che aveva un rispettabile 83+.

Da oggi Sea of ​​Stars è disponibile per PC e console, ma anche nel caso di Xbox lo fa con un’anteprima live sul servizio in abbonamento Xbox Game Pass. Ciò garantisce che i suoi abbonati non restino senza poter godersi questo omaggio ai classici, sotto forma di titolo indipendente che vede la band diventare una delle grandi sorprese per chiudere l’estate.