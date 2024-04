Circola un'immagine creata digitalmente dell'eclissi come se apparisse l'8 aprile 2024

Diritto d'autore AFP 2017-2024. Tutti i diritti riservati.

L’immagine dell’eclissi del 2009 creata digitalmente è stata condivisa più di 3.800 volte sui social network nel contesto dell’eclissi solare registrata l’8 aprile 2024 in Nord America. Quel giorno, parti degli Stati Uniti, del Messico e del Canada rimasero buie per alcuni minuti a causa del fenomeno astronomico. Ma l'istantanea virale non ha nulla a che fare con questo fenomeno o con qualsiasi altro fenomeno simile osservato dalla Stazione Spaziale Internazionale, ed è una creazione informatica, come ha confermato il suo autore all'Agence France-Presse.

“Eclissi solare visibile dalla Stazione Spaziale Internazionale”-Assicurarsi che siano presenti pubblicazioni Facebook E S Con l'immagine che mostra la luna che nasconde il sole e la Terra sullo sfondo.

Screenshot di un post su Facebook condiviso l'8 aprile 2024

Durante Eclissi solare L'8 aprile, alle 11:07 ora locale, l'ombra della luna ha immerso nell'oscurità la costa pacifica del Messico. Ha poi viaggiato attraverso gli Stati Uniti, prima di tornare nell'oceano sopra la costa atlantica del Canada meno di un'ora e mezza dopo aver toccato terra.

Lungo “Il percorso dell'inclusione” Quando si verifica un'eclissi, in cui la luna blocca completamente il sole per alcuni minuti, hanno luogo grandi festival, feste e persino matrimoni.

Una ricerca inversa su Google dell'immagine virale ha prodotto accedere È stato pubblicato il 20 novembre 2009 su Deviant Art, una piattaforma online dove gli artisti condividono il proprio lavoro.

Il post si intitola “Eclipse” e la sua descrizione in inglese indica che è la prima voce che il suo autore ha inserito sulla piattaforma e che “I Programmi utilizzati” È stato “Terragene 2”.

Terragene È un programma per computer che ti permette di costruire e animare “Ambienti naturali realistici”. “Terragen è stato utilizzato per gli effetti visivi in ​​più di 30 film, oltre a numerose produzioni televisive.” Protegge il portale dei creatori.

Il post di Deviant Art contiene anche un indirizzo email. Nel 2020, AFP Factual ha inviato una lettera a quell'indirizzo, poiché all'epoca la scena veniva diffusa fuori contesto, e ha ricevuto una risposta da Ryunosuke Takeshigeun paesaggista giapponese 2D che si è identificato come l'autore dell'illustrazione.

Takeshige ha detto di aver deciso di creare quest'opera perché ama lo spazio: “Sono cresciuto guardando film come Star Wars e osservazioni astronomiche.”.

“All’inizio stavo realizzando un semplice modello della Terra visibile dalla stratosfera, ma un giorno ho visto la notizia che un’eclissi solare totale avrebbe potuto essere vista vicino alle Isole Amami. [Japón] Ho pensato: “Anche se è un po' lontano da dove abito, potrò usarlo?” [el software] Terragen per creare questa vista? “Così ho creato un'immagine dell'eclissi.”.

L'eclissi solare a cui si riferiva Takeshige si è verificata 22 luglio 2009 Ha gettato l’India e la Cina nell’oscurità. In Giappone può essere osservato interamente nel sud Isole davanti a meCome ha menzionato l'artista.

Hai preso la Stazione Spaziale Internazionale le immagini Eclissi solare l'8 aprile, ma contrariamente a quanto suggeriscono le pubblicazioni più diffuse, queste mostrano solo l'ombra della Luna sulla Terra.

Riferimenti