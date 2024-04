Approfitta di quello spazio piccolo e scomodo nel tuo appartamento e decoralo in grande stile

Filippo Shevel

Ancora una volta, in una stanza piccola di cui non abbiamo ancora deciso come la utilizzeremo, è forte la tentazione di scegliere un divano letto perché evitiamo mal di testa. Proprio per questo motivo abbiamo scelto questo spazio. Guarda come ha risolto bene. Dato che i metri non sono sufficienti, quale soluzione migliore se non quella di trasformarla in un'elegante camera per gli ospiti con una soluzione personalizzata sotto forma di un letto pieghevole che sia anche uno scaffale decorativo?