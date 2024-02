L'astronauta Frank Rubio riceve una medaglia dall'esercito americano dopo aver trascorso 371 giorni nello spazio NASA | Salvador | Stati Uniti d'America | Scienze

È stata la segretaria dell'esercito americana Christine Wormuth a consegnare questo premio a Frank Rubio. Foto: di Jazmin Serras/La Repubblica/@SecArmy/X

Famoso astronauta latino Franco Rubio È stato decorato dall'esercito degli Stati Uniti in riconoscimento dei suoi anni di servizio e di record 371 giorni nello spazio A bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), tra il 2022 e il 2023. Dispositivo militare per astronauti Ciò è avvenuto durante una cerimonia tenutasi al Pentagono lo scorso giovedì, 22 febbraio.

Segretario dell'Esercito degli Stati Uniti Cristina Wormot, È lui che ha assegnato quel premio al 47enne Frank Rubio. “Incarnate i valori fondamentali dell'Esercito e cosa significa vivere una vita di servizio”, ha detto Wormuth durante la cerimonia di premiazione.

Nel momento in cui Frank Rubio ha ricevuto il suo “Dispositivo da astronauta dell'esercito”. Foto: di Jazmin Serras/La Repubblica/@SecArmy/X

“Sei stato ispirato mentre orbitavi attorno alla Terra.”

Christine Wormuth, segretaria dell'esercito degli Stati Uniti, ha rivolto parole di gratitudine e ammirazione a Frank Rubio. “Hai ispirato il pubblico di tutto il mondo mentre orbitavi attorno alla Terra “Per 371 giorni e ora, dopo essere tornato sulla Terra, continui a ispirare gli altri condividendo la tua esperienza con il pubblico”, ha detto.

L'astronauta latino è il terzo colonnello della NASA a ricevere il dispositivo astronauta dell'esercito. Anne McClean e Andrew Morgan sono gli altri due soldati a indossare il distintivo.

Rubio non solo ha avuto una missione nello spazio, ma ha pilotato elicotteri Black Hawk per più di 600 ore in schieramenti militari per operazioni in Bosnia, Iraq e Afghanistan. “Che incredibile onore rappresentare l'Esercito! Lo ha detto anche il medico.

“Onestamente, l'onore più grande per me è che questo distintivo rappresenti il ​​fatto che, per me, è il logo della squadra. Non puoi andare nello spazio da solo. Ci vuole una squadra di migliaia di persone per portarti nello spazio,” Rubio concluso.

Cos'è il dispositivo dell'astronauta dell'esercito?

Lui dispositivo dell'astronauta dell'esercito, o Dispositivo per astronauti della fanteria dell'esercito (mani), Rappresenta un'innovazione significativa nella tecnologia militare progettata per affrontare una delle sfide più importanti sul campo di battaglia e nelle missioni critiche: l'orientamento spaziale e la percezione in condizioni avverse. Questo strumento, quando integrato nell'equipaggiamento standard dei soldati, cerca non solo di migliorare la loro capacità di mantenere l'orientamento in ambienti confusi, ma anche di migliorare le loro capacità cognitive, che sono fondamentali per prendere decisioni rapide ed efficaci sotto pressione.

L’importanza di questa tecnologia risiede nella sua capacità di farlo Fornire un “ancoraggio” visivo stabile. Facendo brillare le luci nel campo visivo dell'utente. Ciò è particolarmente importante in scenari in cui le condizioni ambientali possono facilmente creare confusione, ad esempio nell'oscurità totale, sott'acqua o su terreni complessi e sconosciuti. Fornendo un punto di riferimento stabile, l'AIAD aiuta i soldati a mantenere un chiaro senso della loro posizione e direzione, che è fondamentale per la navigazione e il posizionamento strategico nelle operazioni militari.