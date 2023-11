Secondo Gorman, il prossimo Apple Watch includerà un sensore della pressione sanguigna e il rilevamento dell’apnea notturna

Il prossimo “smartwatch” di Apple sarà in grado di monitorare la pressione sanguigna degli utenti, nonché di rilevare se soffrono di apnea notturna, come ha recentemente commentato l’analista di Bloomberg Mark Gurman.

L’azienda tecnologica ha presentato i suoi ultimi orologi intelligenti a metà settembre, con la serie Apple Watch 9 e il modello Apple Ultra 2, dotato del processore S9, che consente funzioni come il doppio clic per controllare il dispositivo senza toccarlo.

Grazie a questa piattaforma, che contiene sensori come un accelerometro o un giroscopio, è possibile rilevare il movimento delle dita della mano, come spiegato all’epoca dal produttore americano.

Durante questo periodo, Apple ha riconsiderato il motivo per cui ha creato il suo “smartwatch” e ha deciso di arricchirlo con funzionalità per la salute e il fitness. Tanto che il suo ultimo lancio include un termometro per misurare la temperatura corporea e utilizzarlo per la pianificazione della fertilità, oltre a un sistema per eseguire elettrocardiogrammi.

In attesa del lancio del prossimo modello, un analista di Bloomberg ha dichiarato che l’azienda “ha una tabella di marcia interessante per il 2024”, con metodi come il rilevamento della pressione sanguigna e l’apnea notturna.

Per implementare quest’ultima caratteristica, un giornalista di Bloomberg ha indicato che utilizzerebbe schemi di sonno e respirazione se qualcuno soffre di questo disturbo, in cui la respirazione viene interrotta durante il sonno. Se vengono rilevati segni, Apple Watch consiglierà all’utente di contattare un medico.

Per quanto riguarda le misurazioni della pressione sanguigna, Gorman ha spiegato che la funzionalità indirizzerà anche gli utenti a parlare con i medici e verificare i loro valori in modo tradizionale, utilizzando un bracciale, per fornire misurazioni accurate della pressione sistolica e diastolica. Ciò accadrà perché, secondo l’analista, il loro sistema non sarà pronto a fornire misurazioni accurate.