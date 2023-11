Questo pannello solare è in orbita da 7 anni e ha dimostrato che realizzare parchi fotovoltaici nello spazio è possibile

2 novembre 2023, ore 16:00 Aggiornato il 2 novembre 2023 alle 16:02

Lo spazio rappresenta uno degli ambienti più adatti per sfruttare in modo efficiente l’energia solare. A differenza della Terra, Le sfide meteorologiche vengono evitateLa manutenzione sarà probabilmente più semplice.

Tuttavia, questo metodo per ottenere energia, sebbene attraente, lo richiede Molte sfide pratiche. Alcune di queste sfide sono state affrontate con successo dai ricercatori britannici delle Università del Surrey e di Swansea, come spiegato in dettaglio Pubblicato Nella rivista Legge astronautica.

In breve, è stato sviluppato il Centro per la ricerca sull’energia solare (CSER) presso l’Università di Swansea Tecnologia con celle solari A base di tellururo di cadmio. Questo è stato testato con successo nello spazio utilizzando quattro prototipi Messo in orbita Il 26 settembre 2016.

Lo scopo di questa tecnologia è Fornire miglioramenti in vari aspetti Rispetto alle precedenti soluzioni di regolazione dello spazio. Questi aspetti includono la potenza per unità di massa, il costo per watt prodotto e, soprattutto, il peso.

L’attività è stata estesa con successo

Di partenzaSi prevedeva che l’esperimento durasse un anno, nella speranza di raccoglierlo Dati fino a 18 mesi. Tuttavia, ha ancora successo a più di sei anni dalla sua uscita.

Un’immagine concettuale del satellite AlSat-1N con le celle solari utilizzate.

secondo L’esperimento, condotto dal professor Craig Underwood dell’Università del Surrey, ha dimostrato che i pannelli possono resistere alle radiazioni e il loro sottile strato Non si è deteriorato Nelle condizioni termiche e di vuoto dello spazio.

nonostante C’è stata una diminuzione dell’efficienzaCiò è dovuto alla diffusione degli atomi di oro dai punti di contatto elettrico di fondo e i ricercatori sono fiduciosi che questo problema possa essere risolto con il continuo sviluppo della tecnologia.

I ricercatori hanno concluso un risultato positivo, grazie alla flessibilità e alla leggerezza dei pannelli fotovoltaici Garantisce un facile trasporto nello spazioche si traduce in minori costi.

C’è ancora tempo per vederlo attuato

Attualmente, la ricerca suggerisce che è realistico aspettarsi che le centrali solari spaziali forniscano elettricità più rispettosa dell’ambiente. Per gli anni ’30.

Un modello di CuberSat che mostra l’installazione del pannello di carico utile esterno

Anche se questo resta da vedere Se il progetto verrà realizzato A quel punto, rimangono delle sfide, come il trasporto dell’energia generata sulla Terra. Tuttavia, ci sono risposte promettenti, ad es Esperimento sull’acero Dal California Institute of Technology (Caltech).