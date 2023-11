Più economica che mai, la nuova tastiera Logitech funziona contemporaneamente con iPhone, iPad e Mac

Ti consente di connetterti a tre dispositivi contemporaneamente e di passare da un dispositivo all’altro con la semplice pressione di un pulsante

Se esegui multitasking con più dispositivi contemporaneamente, una tastiera Logitech Pebble Keys 2 Può esserti molto utile connettendoti a tre dispositivi contemporaneamente e passando da un dispositivo all’altro con il semplice tocco di un pulsante. Su Amazon viene ridotto al prezzo minimo di 40,60 € se viene selezionata la casella “Applica coupon del 9%”.

Con un prezzo al dettaglio consigliato di 58,99 €, il prezzo della tastiera Bluetooth Logitech Pebble Keys 2 è stato ridotto a 44,62 € su Amazon. Ma, Selezionando la casella “Applica coupon del 9%”. Può essere acquistato ad un prezzo più conveniente: 40,60 euro. Il suo prezzo storico più basso.

Logitech Pebble Keys 2 è una tastiera Bluetooth wireless ed è il successore della tastiera Logitech K380 più venduta, che si distingue per le sue caratteristiche distintive. Design stilizzatoDisponibile in colori diversi e più intelligenti. È molto compatto per un facile trasporto ed è realizzato in plastica riciclata.

Come abbiamo accennato prima, Può essere accoppiato con un massimo di tre dispositivi con sistemi operativi diversi (Windows, macOS, iPadOS, iOS, Chrome OS) e passa dall’uno all’altro con la semplice pressione di un pulsante, consentendo un vero multitasking.

I tasti di Logitech Pebble Keys 2 sono arrotondati e concavi per offrire un’esperienza di digitazione eccezionale. Integra Tasti di scelta rapida multipli A varie funzioni come ricerca, screenshot, elenco emoji e altro. Alcuni di essi sono personalizzabili tramite l’app Logi Options.

Sebbene non abbia una batteria integrata e sia necessario utilizzare le batterie, garantisce lunghe ore di utilizzo poiché le batterie incluse si esauriscono Fino a tre anni. Ha una modalità di risparmio energetico con modalità di sospensione automatica e una durata della batteria maggiore del 50%.

