L’Ufficio del Sindaco sta recuperando lo spazio pubblico nell’area del Dog Park

Giovedì (02/11/2023) il Segretariato di Sicurezza e Giustizia di Cali ha effettuato un’operazione per riconquistare lo spazio pubblico nel quartiere di San Fernando. Durante questi interventi sono state rimosse le piante che venivano utilizzate come divisori stradali nell’area pedonale Carrera 34 adiacente al parco cani.

Il ministro della Sicurezza e della Giustizia di Cali, Jimi Dranguite Rodriguez, era presente sulla scena con la squadra di intervento, supervisionando l’operazione. Il funzionario ha sottolineato l’importanza di questa operazione per migliorare la circolazione nella regione e alleviare alcuni dei problemi derivanti dalla presenza di questi elementi in questo settore del Gruppo 19.

“Siamo al Dog Park con la squadra di intervento, per spostare le piante che c’erano. Ora ripristineremo questo spazio e con l’aiuto della Segreteria Infrastrutture si realizzerà la riabilitazione delle strade, e la Segreteria Mobilità riabilitare le strade e lui sarà responsabile della demarcazione”, ha detto il ministro. Ma soprattutto avremo agenti che si muovano qui nello spazio, per generare una cultura cittadina in modo che le persone non stiano sulla strada e non ostacolino l’ingresso in questo parco”.

Ha anche sottolineato che il ripristino di questo spazio pubblico, oltre a ripristinare il movimento in questo settore della città, migliorerà la comunicazione tra commercianti, residenti e pionieri che visitano il luogo in modo permanente.

Allo stesso modo, ha avvertito, “Questo processo richiederà circa due settimane per completare la riabilitazione completa della strada, che ci consentirà di ripristinare il parco per cani e renderlo disponibile per il divertimento dell’intera comunità di Cali”.

