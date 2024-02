Le agenzie supervisioneranno lo spazio aereo dei centri penitenziari Momento.net

Hanno affermato che l'IDAC si unisce agli sforzi della DGSPC per garantire una maggiore sicurezza nelle carceri.

Data: 16/02/2024



SANTO DOMINGO, 16 FEB – La Direzione Generale dei Servizi Penitenziari e Penitenziari (DGSPC) e l'Istituto Dominicano di Aviazione Civile (IDAC) supervisioneranno dall'alto i centri penitenziari del Paese, con l'obiettivo di aumentare i livelli di sicurezza.

Le due istituzioni stanno lavorando per coordinare i compiti di supervisione delle carceri dallo spazio aereo, di cui si è parlato in un incontro tra il direttore generale della Direzione generale delle carceri e delle carceri, Roberto Hernandez Basilio, e il direttore dell'IDAC, Hector Porcilla, dove si prevede sono stati presentati a questo proposito, che prevedono l'utilizzo di droni pilota.

Hernandez Basilio ha affermato che il contributo dell'IDAC si aggiunge agli sforzi della Direzione Generale delle Prigioni e delle Carceri per garantire una maggiore sicurezza nelle carceri trovando soluzioni per garantire che la popolazione non venga colpita dalla commissione di crimini.

Da parte sua, Porcella ha assicurato a Hernandez Basilio che riceverà tutto il supporto tecnico e la consulenza necessaria, nonché assistenza per ottenere i permessi appropriati.