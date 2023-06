Scoprono un amminoacido essenziale nei bambini in crescita a 1.000 anni luce dalla Terra

Ci sono un totale di 20 amminoacidi nel corpo umano, ed è una sostanza organica che ne è costituita Un elemento costitutivo delle proteine. Nove di loro non possono essere sintetizzati nel nostro corpo e dobbiamo ingerirli attraverso il cibo.

Ma se ti dicessimo che anche loro sono fuori dal pianeta? Un gruppo di astronomi ne scoprì uno amminoacidi essenziali per gli umani dentro Complesso molecolare di PerseoLe stelle si formano a 1.000 anni luce dalla Terra.

Perseo è invisibile all’occhio umano e ai normali strumenti ottici, ma non alla tecnologia a infrarossi. E così gli scienziati hanno utilizzato i dati del telescopio Spitzer e hanno scoperto l’esistenza di triptofano, Essenziale per la crescita dei bambini e la produzione e il mantenimento di enzimi, proteine ​​e muscoli neurotrasmettitori corporei.

“Le prove del triptofano nel complesso molecolare di Perseo dovrebbero incoraggiare ulteriori sforzi per identificare altri aminoacidi in questa regione e in altre regioni di formazione stellare. È una possibilità molto eccitante che i mattoni delle proteine ​​siano ampiamente presenti nel gas da cui le stelle e si formano i pianeti, e questa potrebbe essere la chiave per l’evoluzione della vita nei sistemi di esopianeti”, ha affermato un permesso L’autrice principale, la dott.ssa Susana Iglesias-Groth, dell’Istituto di astronomia spaziale delle Isole Canarie.

Inoltre, la ricerca pubblicata in Reale Società Astronomica fornisce la prova che le linee di emissione correlate al triptofano possono essere presenti anche in altre regioni e suggerisce la loro presenza, e forse l’esistenza di altre. Aminoacidicomune nel gas di cui sono fatti stelle e pianeti.

Sono lì perché i sistemi planetari non si sono ancora formati Potrebbe avere un ruolo nella tua chimicaproprio come la vita qui nel nostro paese.

“La novità di questo lavoro è che il triptofano non è mai stato rilevato prima nel mezzo interstellare e inoltre, nonostante decenni di ricerca, la scoperta di altri aminoacidi in nessun’altra regione di formazione stellare non è stata confermata”, ha detto Iglesias-Groth. afferma. .

Secondo l’esperto, il La scoperta del triptofano E altri amminoacidi in futuro, possono indicare che “fattori che formano proteine, che sono la chiave per lo sviluppo degli organismi”.

Gli amminoacidi sono stati precedentemente trovati in molti ambienti spazialiCome meteoriti e asteroidi. Si trovano anche in luoghi estremi come l’atmosfera di Venere.