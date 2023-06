Gli hacker di Reddit richiedono modifiche all’API come riscatto

Nel caso non lo sapessi, Reddit è in subbuglio al momento, poiché il sito sta cercando di implementare modifiche API che sostanzialmente ucciderebbero app di terze parti. Per protesta, molti forum secondari sono stati oscurati, ma altrove le persone stanno intraprendendo ulteriori azioni.

Il gruppo di hacker noto come BlackCat è riuscito a ottenere informazioni interne sensibili tramite una truffa via e-mail avvenuta a febbraio. Per gruppo e a Lettera di conferma dal CTO di RedditApparentemente sono stati sottratti 80 GB di informazioni riservate.

“L’aggressore ha ottenuto l’accesso ad alcuni documenti e codici interni, nonché ad alcuni dashboard interni e sistemi aziendali”, Un’altra preghiera. “Non mostriamo alcuna indicazione di una violazione dei nostri sistemi principali di produzione (le parti del nostro cluster che alimentano Reddit e memorizzano la maggior parte dei nostri dati).”

Oltre a richiedere modifiche alle API, gli hacker chiedono anche 4,5 milioni di dollari. Tuttavia, con Reddit che si trattiene nonostante le proteste, non siamo sicuri che BlackCat sarà in grado di soddisfare le loro richieste.

