Il creatore di Mother 3 chiede ai fan di inviare le loro richieste per un'uscita occidentale a Nintendo, non a Nintendo

La saga la mamma, conosciuto in Occidente come Earthbound, è uno dei giochi più unici e speciali in circolazione, raggiungendo lo status di cult tra i suoi fan. In definitiva, stiamo parlando di una serie di giochi di ruolo molto atipici in ogni senso della parola, dal particolare senso dell'umorismo utilizzato ai loro strani testi e all'ambientazione stessa.

Un gioco che, 18 anni dopo, resta inedito in Occidente

Qualche giorno fa, Nintendo ha giocato ancora una volta con i sentimenti di molti giocatori dopo aver annunciato questo Madre 3 Arriverà Nintendo Switch Online, anche se è solo per gli utenti giapponesi. Per quelli di voi che non lo sanno, Questa è la terza e finora ultima parte della saga, che fino ad oggi non è stata pubblicata in Occidente.dato che non ha nemmeno una traduzione ufficiale in inglese, cosa che è stata richiesta per decenni, sin dalla sua uscita originale nel 2006 per Game Boy Advance.

Ciò ha portato un gran numero di fan ad arrabbiarsi per il continuo rifiuto di Nintendo di lasciarci giocare a questa popolare avventura di gioco di ruolo. Hanno usato i loro social network per implorare Shigesato Itoi, il creatore della serie, di rilasciarla fuori dai confini giapponesi.

È chiaro, Itoi non ha alcun tipo di autorità decisionale sulla questione, quindi ha dovuto chiedere gentilmente ai fan della saga di rivolgere i loro appelli a Nintendo.Lui no, e questa è una situazione che si ripete periodicamente da anni.

Secondo Reggie Fils-Aimé, capo di Nintendo of America fino al 2019, due anni fa Nintendo non ha mai portato questo gioco in Occidente perché “non aveva senso” dal punto di vista commerciale. Nel caso in cui desideri consolarti giocando ad uno dei giochi di questa saga, Per lo meno, sarai felice di sapere che i primi due capitoli sono disponibili nelle versioni occidentali di Nintendo Switch Onlineanche se è solo in inglese.