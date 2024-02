Nuovo spazio VIP a Ezeiza: come accedere ad un settore privato per migliorare la tua esperienza di viaggio

BBVA punta a diventare la Travel Bank (BBVA)

A causa del continuo aumento del numero di clienti, che oggi ammonta a quasi quattro milioni, PBVA Ha deciso di raddoppiare il proprio impegno per fornire loro il massimo livello di comfort e opzioni differenziali. In questo senso ha appena inaugurato il suo nuovo centro Spazio VIP dentro Aeroporto di Ezeizadi Buenos Aires, è destinato ai clienti con i loro pacchetti Premium World Carte di credito Visa Signature E MasterCard Nera .

“In BBVA ci impegniamo ad essere la banca dei viaggi, motivo per cui continuiamo ad aggiungere vantaggi ai nostri clienti e loro ci hanno scelto per questo. Questa iniziativa si aggiunge al nostro programma Punteggio BBVA Consentire ai nostri clienti di viaggiare in tutto il paese e in tutto il mondo con migliaia di opzioni adatte a loro. Ora potranno anche godersi il modo migliore per iniziare il viaggio”, ha affermato Juan Kindt, responsabile dello sviluppo commerciale dell'azienda. PBVA In Argentina.

Lo spazio VIP si trova accanto al Gate 8 dell'area d'imbarco dell'Aeroporto Ezeiza (BBVA).

Lui Spazio VIP È aperto 24 ore su 24 e offre una vista panoramica sulla pista. Inoltre, offre vari servizi, tra cui un'area lounge per rilassarsi prima del volo, a Lavoro congiunto Per chi viaggia per lavoro e un'area bimbi attrezzata per far divertire i più piccoli.

Allo stesso modo, la sua offerta gourmet includerà prodotti di alta qualità, accompagnati da una selezione di caffè speciali e da un bar rifornito di bevande. Offre inoltre spogliatoi con docce e armadietti, oltre alla connessione Wi-Fi gratuita e un'area per la ricarica dei dispositivi elettronici.

Come valore aggiunto, i clienti ne riceveranno due Passaggi veloci Ciò consentirà loro di accedere ad una coda esclusiva per accelerare i processi di sicurezza e migrazione. Per beneficiare di questa funzionalità è necessario prenotare con almeno 24 ore di anticipo tramite l’applicazione della banca, nella sezione punti e promozioni, attraverso pochi semplici passaggi.

Contiene una sala di intrattenimento per bambini (BBVA)

I clienti abbonati ai pacchetti Premium World potranno recarsi nella sala VIP (situata accanto al Gate 8 nella zona imbarchi). Lì devono mostrare i pass gestiti Applicazione BBVA O una qualsiasi delle tue carte di credito PBVAoltre alla tua identità.

È anche possibile prenotare anticipatamente l'ingresso dalla sezione prenotazioni. Punteggio BBVA , Nel Banca online Onda Applicazione BBVANell'opzione “SALA VIP”. È solo necessario indicare il giorno e l'ora in cui utilizzerai questo nuovo spazio.

Clienti Premium World PBVA Avranno quattro abbonamenti VIP e due abbonamenti espressi gratuiti all'anno. Possono essere utilizzati secondo le preferenze di ciascun cliente (ad esempio, un pass per il titolare e altri tre per i suoi accompagnatori).

Offre cibo di qualità, bar e caffè speciali (BBVA)

Questo programma è specificamente progettato per combinare i vantaggi delle esperienze e del turismo a livello locale e all'estero per i clienti PBVA. durante Punteggio BBVA , Il consumo delle tue carte di credito BBVA Visa e Mastercard accumula punti che possono essere riscattati per alloggi, biglietti aerei, noleggio auto ed esperienze varie.

Lo scambio dei punti è molto semplice. L'utente deve inserire il suo Banca online Attraverso l'esclusiva piattaforma turistica Alimentato da Despigar Scegli i prodotti che preferisci. Gli scambi includono già commissioni e tasse, quindi non sono richiesti pagamenti aggiuntivi.

È anche possibile combinare “punti + pesi” o anche solo pesi. In questo modo potrai usufruire delle offerte di sconti e finanziamenti offerte dal programma.