Spazio di incontro cittadino> El Rancagüino

Dal 16 al 21 gennaio 2023 si terrà l’International XI University of Rancagua, UNIR Summer 2023, un evento organizzato dal Comune di Rancagua e dalla Fondazione per lo sviluppo e l’innovazione, cofinanziato dal Comune e dal governo regionale O’Higgins , e sponsorizzato dalla O’Higgins University e dalla rete cilena delle organizzazioni della società civile per il governo aperto.

UNIR è una scuola aperta e gratuita alla comunità e ha diversi obiettivi specifici, tra cui; Rinvigorire l’azione internazionale, creare spazi di incontro tra i cittadini in una fase post-pandemia, diffondere i principi del governo locale aperto come nuovo modo di governare, il tutto in tandem con la visione del presidente e sindaco della Rancagua Municipal Corporation, Juan Ramón Godoy, che ha considerato fin dal primo giorno della sua amministrazione “Avvicinare i servizi alla comunità.

Più di 25 predicatori provenienti da vari campi del lavoro universitario nazionale e internazionale parteciperanno a queste conferenze da paesi come Colombia, Spagna, Ecuador, Argentina e Perù, nonché rappresentanti di vari ministeri e ONG nazionali e le lezioni si terranno nella dipendenze della Casa della Cultura di Rancagua e dell’Università O’Higgins.

Una caratteristica distintiva del sindaco di Rancagua, Juan Ramón Godoy, nel suo programma di governo locale è l’educazione aperta per la sostenibilità sociale, portando la conoscenza al pubblico, attraverso università estive che prevedono la creazione di alleanze tra enti pubblici e università.

L’Università Internazionale di Rancagua è uno spazio di riflessione, dialogo e collaborazione tra attori e iniziative importanti per lo sviluppo regionale, promuovendo e ampliando la partecipazione dei cittadini in modo autentico. Cerca di aprire e diffondere canali di dialogo, confronto, analisi e conoscenza di questioni urgenti che toccano la vita quotidiana dei cittadini.

Secondo il sindaco di Rancagua, Juan Ramón Godoy Muñoz, “L’International Summer School vuole essere uno spazio di dialogo e collaborazione che rafforza la nostra identità culturale e regionale per lo sviluppo del comune di Rancagua e della regione. Cerchiamo di promuovere la discussione e l’analisi di questioni che riguardano la vita quotidiana del cittadino e avvicinare la conoscenza alle persone”, ha sottolineato il sindaco.

Da parte sua, il governatore regionale, Pablo Silva Amaya, ha osservato che “ci auguriamo che l’università internazionale diventi uno spazio di riflessione e cooperazione tra gli attori e le istituzioni partecipanti, con questioni urgenti per lo sviluppo di Rancagua e dell’intera regione. In qualità di governo regionale, sosteniamo questa iniziativa e auguriamo al team organizzatore ogni successo”.

Tra i temi e le classi principali che saranno discussi all’UNIR ci sono i governi locali aperti come tema principale, la partecipazione dei cittadini nel quadro del governo aperto, l’ambiente, la governance ambientale e lo sviluppo sostenibile, la giustizia aperta, i diritti nell’era digitale, la stagione scolastica dall’Università del Cile e dall’Università O’Higgins, tra molti altri argomenti.

María Paz Estica, responsabile dell’Ufficio del governo locale aperto, ha espresso: “Il sindaco ci ha incaricato come ufficio municipale di reinstallare l’università internazionale nel comune in modo che diventi uno spazio per chiamate gratuite e aperte ai cittadini, per parlare di questioni di quote e per essere uno spazio che vada di pari passo con lo spirito e i principi del governo locale aperto Sulla partecipazione, dove possiamo affrontare questioni che interessano ai cittadini e che possiamo risolvere insieme in modo collaborativo con loro.

Tra le iniziative che verranno realizzate, i workshop rivolti ai funzionari pubblici, luoghi pensati per presentare in modo pratico e sperimentale strumenti per rafforzare il dialogo e la fiducia, con il tema del “Governo aperto” dove principi come cooperazione, partecipazione, trasparenza e si lavorerà sulla parità di genere.

Per tutta la settimana, invece, nella Casa de la Cultura si svolgeranno laboratori guidati, dal lunedì al giovedì illustrazione, origami, orto e dal martedì al venerdì corsi di yoga. Mentre tutti i pomeriggi dalle 15:00 si terranno i laboratori per i funzionari delle amministrazioni comunali e regionali. Al termine di ogni giornata sarà la volta delle Notti Culturali Latinoamericane, a partire dalle 19:30 anche negli uffici della Casa della Cultura con temi come Boleri, Urban, Soul & Gospel e Chingana, con live food carri, birra e vino della regione.

L’invito, poi, a partecipare a questa esperienza nel municipio di Rancagua, che sarà un’occasione unica per costruire una città migliore come comunità.

Per registrarsi accedere a questi link:

Iscrizione ai corsi di perfezionamento

https://forms.gle/1FkeJZVAt3YAg9zs5

Estensione delle iscrizioni ai workshop

https://forms.gle/f6dxmfFPE1UVPgnaA

Workshop ufficiali di registrazione

https://forms.gle/LCQ7R7x6eDdUG5oH7

Università web internazionale di Rancagua

https://unir2023.rancagua.digital/