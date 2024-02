Il videogioco accusato di furto di Pokémon ha perso l'84% dei suoi giocatori in un mese

bolla Nel mondo Si sta restringendo. Il gioco di sopravvivenza sviluppato dallo studio giapponese Pocketpair ha perso l'84% dei suoi utenti simultanei nel primo mese di vendita. Se a fine gennaio si è raggiunto il numero sorprendente di 2.101.867 giocatori simultanei nella versione PC, nelle ultime 24 ore il numero massimo di giocatori è arrivato a 339.873. Questo è ancora un numero insolitamente alto, ma è ben lontano dal fenomeno che era ai suoi albori.

media americani Forbes Riflette l’improvviso calo degli utenti, ma sottolinea anche quanto sia strano Nel mondo – Indirizzo dell'accusato di furto Pokemon, Astronomia: la sopravvivenza si è evoluta E altri giochi hanno raggiunto tali numeri. Infatti, lo studio responsabile ha annunciato solo pochi giorni fa che il gioco è già stato giocato da 25 milioni di persone (15 milioni su Steam e 10 milioni su Xbox).

Un grafico che mostra la diminuzione del numero di utenti di “Palworld” sulla piattaforma Steam

Il sesto gioco più giocato su Steam

Sebbene il numero di utenti sia diminuito, i loro numeri sono ancora eccezionali

Nel momento in cui scrivo questa notizia, Nel mondo È il sesto titolo più giocato sulla piattaforma di gioco per PC Steam se si tiene conto del numero di utenti nelle ultime 24 ore. Il titolo sviluppato da PocketPair è stato superato da altri popolari giochi multiplayer come Leggende dell'Apex, Divertitori Infernali 2 -È la sensazione nuova del momento-, PUBG: campi di battaglia, Dota 2 e Contrattacco 2.

Ovviamente, il numero di utenti Steam simultanei non include gli utenti di Xbox, la piattaforma di videogiochi di Microsoft. Sarà interessante conoscere queste informazioni, visto che il titolo è incluso nel servizio di gioco on demand di Game Pass e quindi il suo successo in questo ecosistema.

Immagine dal videogioco “Palworld”

Pocket Pair, un piccolo studio di sviluppo

Il gioco ha incassato 435 milioni di dollari solo su Steam

Sebbene il numero di utenti sia basso, non ci sono dubbi Nel mondo È uno dei più grandi successi nella storia dell'intrattenimento elettronico. Solo considerando le 15 milioni di unità vendute su Steam, dove costa 29 euro, il gioco ha già incassato 435 milioni di euro. Una cifra astronomica per un piccolo studio e senza considerare quanto Microsoft ha pagato allo studio per includerlo nel catalogo di Game Pass.

Lo studio con sede a Tokyo si è impegnato a continuare ad aggiornare il gioco, poiché è ancora in accesso anticipato e non nella sua forma finale. Nel frattempo, la Pokemon Company ha rilasciato una dichiarazione alla fine dello scorso gennaio confermando che avrebbe indagato sulle accuse di furto intellettuale Nel mondo.

