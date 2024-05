L'invenzione straordinaria che funziona come l'AirTag di Apple sulla rete di Google e per molto meno denaro

Qualche giorno fa Google ha presentato la sua nuova griglia di localizzazione dei dispositivi, una versione rinnovata di quella che attualmente ci permette di localizzare i nostri cellulari o tablet collegati a un account Google. Questa rete funziona come quella di Apple, che integra non solo i suoi telefoni o tablet, ma anche altri dispositivi grazie agli AirTag, tag di geolocalizzazione che possono essere collegati a qualsiasi altro prodotto.

Queste etichette non sono nuove. Qualche mese fa abbiamo potuto analizzare l'ultima versione di Samsung, il Galaxy Tag 2, con funzioni avanzate come il controllo domotico. Tuttavia, le alternative Airtags finora hanno utilizzato le proprie reti, il che significa che è stato necessario che altri utenti utilizzassero la stessa marca di prodotti.

Questo è ciò che Google ha risolto con un rinnovamento Find My Network, che consente di combinare prodotti di marchi diversi all'interno della stessa piattaformaCiò renderà il rilevamento del dispositivo molto migliore. Questa rete verrà ampliata con nuovi dispositivi di diverse marche Eufy è stata l'ultima ad annunciare la compatibilità dei suoi prodotti con questa rete.

Carta e pulsante

Eufy voleva offrire due opzioni ai suoi potenziali clienti. Per fare ciò, ha creato due tag di posizione per usi diversi. Uno è molto simile a quelli mostrati da altri produttori, con Piccole dimensioni e piccoli fori per poterlo utilizzare come portachiaviAd esempio, o in modo che possa essere posizionato sulla cerniera della borsa. Ha una batteria a bottone sostituibile che gli conferisce un'autonomia di un anno. Contiene un codice QR che consente a chiunque trovi i tuoi oggetti smarriti di scansionarlo e scoprire le tue informazioni, per poter restituire dispositivi o oggetti che presentano questo adesivo.

Il secondo prodotto è sotto forma di carta di credito, con uno spessore di 2,4 mm, che permette di portarlo nel portafoglio, anche se ne utilizzi uno di quelli che accettano solo carte e banconote ed è pensato per occupare il minor spazio possibile. Resistente all'acqua e la sua batteria dura fino a 3 anni. Naturalmente non è sostituibile, quindi trascorso questo periodo bisognerà acquistarne un altro.

marca di portafogli eufy

eufo Android gratuito

Entrambi i dispositivi sono dotati di un allarme che suona quando lo attiviamo ed è possibile sentirlo anche se è sotto un altro oggetto, tra i cuscini in soggiorno ed è abbastanza forte da notarci anche se siamo in un'altra stanza. Possono essere acquistati singolarmente o in confezioni da due.

Prezzo e disponibilità

Entrambi i tag del sito sono ora disponibili sul sito Web dell'azienda Sono prenotabili, ma la commercializzazione inizierà a maggio. accanto a, L'aggiornamento che lo renderà compatibile con la Rete Google avverrà a giugnoProbabilmente perché Google attiverà la rete non appena terminerà il Google I/O, che inizierà il 14 maggio.

Tag di geolocalizzazione eufy sul portachiavi

eufo Android gratuito

Il tag più piccolo, simile all'AirTag di Apple, ha un prezzo di $ 19,99, anche se può essere acquistato in promozione per $ 15,99. La confezione da due costa $ 35,99, ma è stata ridotta a $ 26,99. Il pezzo a forma di carta, perfetto da mettere nel portafoglio, costa $ 29,99 ed è in vendita a $ 19,99. La confezione da due pennarelli in stile carta costa $ 59,98, ma attualmente è scontata a $ 39,98.

La cosa divertente è che i prezzi in Europa sono un po’ diversi. Collegamento SmartTrack eufy Sicurezza Costa 24,99 euroe nessuna offerta o due pacchi. Scheda eufy Security SmartTrack Costa 29,99 euroNon ci sono nemmeno offerte o pacchetti.