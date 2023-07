Non vedi i colori nel modo in cui li vedono le altre persone (né loro)

La percezione del colore è stata oggetto di un intenso dibattito in fisiologia e neuroscienze, oltre che dalla filosofia della percezione. Gli esseri umani vedono i colori grazie a un tipo di cellula retinica chiamata retina coni, che sono stimolati dalla lunghezza d’onda che ricevono. Esistono tre tipi di coni: cono L – dall’inglese lungo, “lungo”, raggiunge il suo massimo assorbimento alla lunghezza d’onda di 560 nm, è considerato rosso; Cono M – dall’inglese modalità‘intermedio’ – eccitato con un picco a 520 nm, che corrisponde al colore verde; E il cono S – dall’inglese short, “corto” – assorbe a 420 nm, che coincide con blu. vedere dentro RGB.

Holi, o la festa dei colori in India. – powerofflower/iStock

La soggettività del colore nella percezione umana

Sebbene le cellule della retina siano essenziali per la funzione visiva, Il vero organo della vista non è l’occhio, ma il cervello. L’occhio riceve l’immagine e trasmette le informazioni corrispondenti al cervello, che riconosce e interpreta gli stimoli. Pertanto, i colori sono interpretazioni del cervello. Naturalmente, le persone che non hanno tutti i coni vedranno una gamma di colori più piccola, come daltonismo o daltonismo, ma Anche tra persone con tre tipi di coni, la percezione del colore può essere diversa.

Il fatto è che il colore, lungi dall’essere una proprietà oggettiva degli oggetti o della luce, è una valutazione molto soggettiva. Molte delle differenze di percezione sono infatti dovute alla diversa, ma non esclusiva, natura, numero e distribuzione dei coni sulla retina: anche individui con configurazioni di coni simili possono calibrare i colori osservati in modi diversi. In effetti, la ricerca lo indica Fattori come genere, sessualità, origine geografica, etnia e lingua influenzano il modo in cui percepiamo i colori.

Lily Field – JacobH/iStock

I migliori colori distintivi possono essere chiamati

Una delle posizioni più curiose è quella che si può osservare in base a lingua. Per esempio, Ci sono lingue, come il vietnamita o lo zulu, che non distinguono lessicograficamente tra verde e blu, usa lo stesso termine per designare entrambi i colori. Al contrario, ama gli altri Nahuatl o spagnolo, non solo li distingue, ma introduce anche un termine diverso per il colore medio, turchese. La cosa curiosa è che i madrelingua di lingue non discriminatorie hanno maggiori difficoltà a percepire le differenze tra i diversi colori.

Si può pensare, fin dall’inizio, che in questa relazione la causa sia percettiva e l’effetto sia linguistico, cioè queste lingue non distinguono tra quei colori perché i parlanti non sono in grado di distinguerli. Questo potrebbe significare solo ragioni biologiche per la percezione del colore. Tuttavia, le prove sembrano puntare nella direzione opposta: È il linguaggio che influenza la percezione del coloree le persone che sono cresciute in un ambiente linguistico diverso da quello dei loro genitori vedono i colori in modo diverso dai loro genitori.

Donna che celebra il giorno dei morti – FG Trade Latin/iStock

Cromatismo come spettro esteso

Come descritto in precedenza, il cono di tipo L è specializzato per lunghezze d’onda lunghe. Ma alcuni studi lo indicano Ci sono differenze genetiche che possono alterare questo tipo di recettore, che provoca una leggera differenza nella lunghezza d’onda percepita in modo ottimale. Quindi, ci saranno persone i cui coni L sono stimolati dalle lunghezze d’onda Tendono più al rosso, altri più vicini all’arancione.

Queste differenze genetiche Si trova sul cromosoma X., quindi le persone con cromosomi sessuali XY hanno solo una copia del gene e possono quindi avere solo una delle due varianti del cono L. In questi casi, quelli con una variante rossa vedranno il colore in modo diverso rispetto a quelli con una variante più arancione. Nella maggior parte delle persone con cromosomi XX, accade anche che entrambi i cromosomi abbiano la stessa copia del gene, con conseguenze identiche. Tuttavia, Circa il 40% delle donne ha una variante diversa su ciascun cromosoma X.quindi nella retina entrambe le forme del cono L sono espresse contemporaneamente.

Si è ipotizzato che, grazie a questa condizione, queste donne potessero avere una gamma di colori percepiti molto più ampia rispetto al resto della popolazione. Tuttavia, altre indagini sembrano indicare che, nonostante l’offset del picco massimo di assorbimento, entrambi i tipi di coni hanno Interferire con la percezione totale della luce Troppo stretto per offrire entrambi Non fornirà molti miglioramenti nella discriminazione dei colori.

Sebbene questa possibilità sia ancora allo studio, il fatto che esistano differenze genetiche associate alla percezione del colore lo suggerisce La nostra comprensione del colore è più varia di quanto spesso ammettiamo.

Ciò che è chiaro è che ci sono differenze individuali nel modo in cui i colori vengono percepiti Colpito da fattori genetici, sociali e culturali. Ciò mette in discussione l’idea che tutti sperimentiamo il mondo visibile allo stesso modo. Conoscere la soggettività del colore ci invita ad apprezzare la diversità delle esperienze umane ea mettere in discussione la nostra comprensione della realtà visiva che ci circonda. È sempre interessante apprendere come la percezione del colore si relaziona al linguaggio e come le differenze influenzano il modo in cui sperimentiamo e comunichiamo la bellezza e la complessità del mondo.

