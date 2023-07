Il SUV elettrico EV9 di Kia porta spazio, comfort e avventura in ogni viaggio

Guatemala. Dallo schizzo al momento in cui il primo modello è uscito dalla linea di produzione, il nuovo SUV elettrico Kia EV9 è stato creato per offrire nuovi standard in termini di spazio, praticità, flessibilità, comfort e tecnologia per soddisfare le esigenze delle famiglie millennial.

Gli ingegneri ei designer di Kia sono convinti che gli interni di un’auto debbano essere qualcosa di più che essere costruiti appositamente per trasportare i passeggeri in modo sicuro ed efficiente. Dopotutto, l’abitacolo dell’auto è il luogo in cui conducente e passeggeri trascorrono il loro tempo.

Ecco perché la filosofia di design di Kia Opposites United è dedicata alla creazione di interni eccezionali per trascendere il pensiero convenzionale e ispirare i clienti. Ciò significa offrire comfort, lusso e alta tecnologia a tutti gli occupanti, non solo al conducente, ma anche portare l’esperienza all’interno del veicolo a nuovi livelli. E da nessuna parte questo approccio è espresso in modo più elegante ed efficace che all’interno del nuovo SUV elettrico EV9 di punta del marchio.

La combinazione unica di risorse avanzate e proporzioni eccezionali dell’EV9 ha creato un’auto davvero adatta alle famiglie che consente al SUV di grandi dimensioni di trasformare ogni viaggio in un’esperienza piacevole e coinvolgente.

L’innovazione spaziale porta i viaggi in una nuova dimensione

Quando la Kia EV9 è l’unica auto su un’autostrada costiera deserta, o una delle tante che attraversano un affollato centro cittadino, le generose proporzioni dell’abitacolo, l’impressionante spaziosità, il design sofisticato e le finiture di alta qualità aumentano la sensazione di lusso per tutti gli occupanti.

Lo spazio per le gambe è sempre ampio, indipendentemente dalle tre file di sedili in cui i passeggeri si rilassano. Anche i conducenti più alti si sentono subito a loro agio con la facilità di salire e scendere dall’EV9 grazie alla sua altezza impressionante.

Un senso di “innovazione spaziale” permea l’intero abitacolo e ogni elemento all’interno dell’EV9 è stato attentamente pensato, progettato, costruito e ottimizzato per migliorare la spaziosità e il comfort. La consolle centrale del SUV è un esempio calzante, in cui i pulsanti e le funzioni sono stati riposizionati in modo intelligente e semplice all’interno dello schermo dell’infotainment e del volante. Lo spazio extra che si crea è configurato in modo intelligente nei portabicchieri e negli slot per il telefono: forse un piccolo dettaglio, ma fa una grande differenza nella guida di tutti i giorni. Inoltre, l’EV9 è offerto con una consolle centrale flottante che accoglie i sedili della seconda fila e offre un vano portaoggetti in stile cassetto.

Il concetto di “lounge di lusso su ruote” introduce un cambio di paradigma nelle configurazioni dei posti a sedere

Dotato di lussuosi sedili in stile lounge, l’EV9 non solo sblocca nuovi livelli di comfort, ma anche flessibilità e flessibilità. Kia non vedeva la necessità per gli occupanti di essere vincolati dai confini del tradizionale design dell’abitacolo, né alcun motivo per cui non potessero godere di una conversazione naturale con la stessa facilità con cui se fossero seduti a casa a rilassarsi nel loro salotto.

Ecco perché l’EV9 è dotato di sedili della seconda fila che possono ruotare di 180 gradi per affrontare l’ultima fila. In questo modo si crea un ambiente simile a un soggiorno o a una sala riunioni che consente ad amici, colleghi e familiari di conversare in modo del tutto naturale. Questa caratteristica è particolarmente attraente per le famiglie, in quanto consente loro di interagire meglio con bambini piccoli e neonati.

Lavora e gioca ovunque ti porti la strada

Con la sua eccezionale spaziosità e capacità di stivaggio, l’EV9 è progettato per consentire alle famiglie di portare con sé molti attrezzi. Questa capacità è resa possibile dall’Integrated Charge Control Module (ICCU) dell’EV9, che include la funzione Vehicle-to-Load (V2L), che consente di scaricare l’energia dalla batteria del veicolo. I clienti possono utilizzare fino a 3,68 kW di potenza dall’EV9 per caricare laptop o attrezzatura da campeggio, eliminando la necessità di preoccuparsi delle prese nelle aree esterne. Con un caricabatterie per laptop medio che assorbe circa 65 watt, un caricabatterie per tablet che utilizza 30 watt e un caricabatterie per smartphone che in genere assorbe 10 watt, l’EV9 ha il potenziale per alimentare l’elettronica per periodi prolungati fino a diversi giorni.

Possono essere alimentati anche apparecchi più grandi, come una griglia elettrica, che in genere utilizza circa 1.500 watt, e un proiettore per esterni, che utilizza circa 200 watt. Attraverso il negozio Kia Connect, i clienti potranno aggiornare i propri veicoli con la tecnologia Vehicle-to-Grid (V2G), consentendo loro di vendere elettricità alla rete in futuro.

Qualunque siano i requisiti, la funzionalità V2L dell’EV9 offre alle famiglie la libertà di godersi di più il tempo trascorso insieme in viaggio, offrendo allo stesso tempo la massima flessibilità per coloro che hanno bisogno di rimanere al passo con l’azione mentre sono in viaggio.

Vivo con la tecnologia per migliorare ogni corsa e ogni pausa

Fin dall’inizio, durante la fase di concettualizzazione dell’EV9, Kia era determinata a creare un veicolo che potesse elevare l’esperienza di viaggio, con una forte attenzione al comfort, alla praticità e all’esperienza dell’utente per i bambini seduti in terza fila tanto quanto gli adulti. Ma ciò non significa che il posto di guida non sia un posto molto privato.

Il widescreen panoramico dell’EV9 combina un display del quadro strumenti da 12,3 pollici, uno schermo a segmenti da 5 pollici e uno schermo di infotainment da 12,3 pollici per un controllo intuitivo delle funzioni del veicolo e un’efficiente trasmissione delle informazioni. Inoltre, forniscono un ambiente che consente al guidatore di sentirsi parte di un’esperienza di guida ultramoderna, a zero emissioni e completamente piacevole.

La sensazione di un accesso senza soluzione di continuità a qualsiasi avventura che la strada aperta ha da offrire è migliorata dall’abitacolo del veicolo connesso (ccNC). Completamente supportato dai servizi Over-the-Air (OTA), che forniscono accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7 al negozio Kia Connect e consentono aggiornamenti continui a funzionalità e servizi digitali senza recarsi in concessionaria. Il Digital Cockpit dispone anche di cruise control integrato e di una nuova modalità EV per una maggiore facilità d’uso e comfort del conducente. Questa modalità consente inoltre ai conducenti di personalizzare i widget e visualizzare informazioni utili come stazione di ricarica/destinazione e dettagli SOC della batteria.

Mentre ci sono molti modi intuitivi per il guidatore e i passeggeri di interagire senza soluzione di continuità con la tecnologia avanzata e le funzionalità dell’EV9, possono anche rilassarsi sapendo che il SUV di punta di Kia monitora costantemente l’ambiente circostante, pronto a reagire automaticamente, se necessario, per garantire la massima sicurezza per passeggeri, altri guidatori e pedoni.

L’EV9 è progettato per consentire alle famiglie di intraprendere lunghi viaggi su strada, anche in aree remote con infrastrutture di ricarica limitate, in totale sicurezza. E quando è il momento di fermarsi per ricaricare le batterie dell’auto, non è certo necessario impiegare molto tempo, grazie alle capacità di ricarica ultrarapida del SUV. Questa tecnologia consente un tempo di ricarica fino a 15 minuti, offrendoti un’autonomia fino a 239 km e uno stato di carica della batteria dal 10 all’80% in meno di 25 minuti.

Durante la ricarica, le famiglie possono fare una breve passeggiata per prendere una boccata d’aria fresca o gustare uno spuntino al bar. Tuttavia, se decidono di non scendere dall’auto, possono semplicemente reclinare i sedili relax, chiudere gli occhi e riposare nelle condizioni di scarsa illuminazione dell’abitacolo, prima di rimettersi in viaggio su un EV9 completamente rinnovato per il resto del viaggio.

Fontana. Società Kia