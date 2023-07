La Tijuana Design Week ha aperto uno spazio per pensare al design e ai suoi diversi scenari

Crea una collaborazione interdisciplinare tra Tijuana e San Diego, filosofeggiando sul design e sui suoi diversi scenari per un luogo della città e da lì ideando soluzioni per nuove sfide.

Questi alcuni dei luoghi in cui l’8 e il 9 luglio si è svolta la prima edizione della Tijuana Design Week (TDW), in una giornata di circa 10 ore al giorno, composta da attività, conferenze, uno showroom, workshop, una festa e un prestazione.

bollettino Ricevi le ultime notizie in spagnolo il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Iscriviti alla nostra Newsletter Per favore scrivi la tua e-mail Partecipare Occasionalmente, potresti ricevere contenuti promozionali dal San Diego Union-Tribune in spagnolo.

TDW è organizzato dalla comunità binazionale e dai consulenti e partner della comunità da entrambi i lati del confine, incluso un comitato organizzatore composto dai fondatori di Enigma Creative, Katalina Silva e Arturo Elenes; Responsabile della pubblicazione e della comunicazione presso la School of Engineering Sciences and Technology presso UABC, Isabel Salinas; Stacy Kelly, Head of Set + Drift Studio, e co-fondatrice di Raygun Studio, Stacy Edelstein.

“L’obiettivo è unire diverse discipline e pensare a noi stessi come progetti collaborativi. Dal 2020 è anche membro del comitato organizzatore della San Diego Design Week e del San Diego Design Council, World Design Capital 2024 (WDC for insomma), ha detto Catalina Silva.

I luoghi hanno avuto un ruolo importante perché portavano implicitamente il messaggio di occupare gli spazi pubblici, di prendere il posto che appartiene a chi abita questa città e che sembra non pensato per i passanti.

Questi spazi erano: Escuela Libre de Arquitectura, El Antiguo Cine Bujazán, ora Osservatorio per gli studi cinematografici (OCEC), Conservatorio di danza Messico, Caféteoría, Matiz Estudio e SALAA.

“Abbiamo fatto progressi in parte grazie alla generosità della comunità, ai luoghi che ci hanno aperto i loro spazi e alle persone che ci hanno aiutato. Apprezziamo molto questa economia della generosità”, ha detto Silva.

Il programma di attività è iniziato presso le strutture OCEC, con Creative Mornings n. 99 della designer Marcela Guadiana; Per continuare a riflettere su antropologia tecnica, prospettiva di genere e design sostenibile di vari relatori.

Successivamente, nel negozio Matiz Estudio si è tenuto uno showroom con 24 creatori e i designer di Qui E Là Pranzo allo storico Caesars Restaurant.

“Vogliamo assaggiare i talenti della Baja California e pensare a cosa proporremo il prossimo anno al World Design Capital”, ha detto Silva.

Da parte sua, il direttore generale del WDC 2024, Carlos de la Mora, ha dichiarato che TDW ha uno stretto rapporto con la capitale mondiale del design perché entrambi promuovono le cose che si fanno bene al confine.

“Mi congratulo con gli organizzatori, è un grande sforzo con un valore storico per essere la prima edizione. Al WDC vogliamo davvero lavorare con loro per vedere come possiamo aiutarli e che nel 2024 avranno una visione più ampia”, ha detto .

Alla fine della prima giornata, cinque relatori hanno condiviso i loro progetti sul design, sul territorio e su come sfruttare le piattaforme digitali e tradizionali. Partecipano: Stacey Edelstein di Raygun, Megan Groth del Center for Collaborative Design, Samantha Moya di City Health: Research & Design, Carolina Franco del TIOC Research Center e Eduardo Cabrera di Smart Border Systems.

Il vicepresidente dell’American Institute of Graphic Arts (AIGA) San Diego / Tijuana, Máximo Escobedo, che era anche un alleato strategico di TDW, ha confermato che ci sono piani per questo festival di collaborare con la capitale globale del design SD – TJ 2024.

“Presenteremo la prima conferenza internazionale sul design a San Diego per due giorni e il terzo giorno parteciperemo a TDW, che si terrà dal 17 al 20 aprile. Si prevede di visitare studi in diverse regioni in cui il design si distingue”, ha disse.

Il secondo giorno del TDW è iniziato con un seminario speculativo, Ciudad Diseño, in cui sono stati implementati esercizi per proposte di sviluppo urbano dal punto di vista del cittadino.

Una delle attività più importanti di TDW è il discorso, progettare per un mondo migliore, di Don Norman, il punto di riferimento del design che ha coniato il concetto esperienza utente, È stato utilizzato per la prima volta nel 1993 da Apple.

Il pomeriggio è continuato con un tour per le strade del centro di Tijuana con lo scrittore e artista della guida Cristian Zúñiga, che ha condiviso frammenti di storia attraverso il paesaggio urbano e la nuova fase che la città sta attraversando.

Questa prima edizione si è conclusa sul palco dell’Antico Cinema Bujazán con Danza al Barro organizzata dall’Istituto di Danza del Messico. Alla fine, gli artisti invitano il pubblico sul palco a muovere i propri corpi in un atto di rappresentazione.

Maya è una giornalista freelance.