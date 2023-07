Un astronauta della NASA è rimasto intrappolato nello spazio per mesi

Astronauta di 47 anni, Franco Rubioè stato picchiato Registrati: È l’astronauta americano che È passato più tempo spazio. Anche se può sembrare una notizia positivolo è davvero Piuttosto il contrario. E da allora è in missione sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS, per il suo acronimo inglese). 21 settembre 2022a circa 400 km da IL TerraE È intrappolato e vuole tornare indietro.

bionda, con radici salvadoregne, Viaggia verso la stazione spaziale Su un’astronave russa come parte di contratto di scambio tra gli equipaggi NASA e Roscosmos (Agenzia spaziale russa). Il Nord America ha dovuto viaggiare a bordo Sojuz MS-22Mentre Roscosmos Metti l’astronauta Anna Kikina In missione Drago dell’equipaggio di SpaceX che è stato lanciato ottobre 2022 ed è tornato a casa l’11 marzo.

problemi tecnici

Ma questo astronauta non è tornato, e non perché non volesse. serie di Problemi tecnici con il dispositivo Gli è stato impedito di tornare a casa e potrebbero rimanervi EEI tra altri tre e sei mesicome descritto in un’intervista con la serie americana in lingua spagnola univisione.

Nello specifico, Rubio ha indicato che esiste a Perdita di refrigerante Capsula Soyuz È successo lo scorso dicembre E questo, per il momento, L’astronauta non può essere restituito. Al momento, l’astronauta si è assicurato di questo Il problema è risolto.

“Tutti mi hanno detto che andava bene.”

“Se torni prima Sarò felice di stare con la mia famigliache mi ha sempre sostenuto ed è molto positivo. Tutti mi hanno detto che sarebbe andato tutto bene“, ha affermato il suddetto mezzo. Tuttavia, secondo le previsioni, dovrà attendere fino a quando settembre.

Nel frattempo, Rubio si fa un posto nel Olimpo della NASA. Oltre ad essere Dodicesimo ispanico a raggiungere la Stazione Spaziale Internazionaleè davvero l’astronauta americano che Più a lungo è nello spazio (più di 200 giorni). In ogni caso, il record mondiale è russo ed è detenuto dal defunto cosmonauta Valery Boyakovche è rimasto 437 giorni consecutivi in ​​orbita a bordo della stazione spaziale russa Mir tra il 1994 e il 1995.

in questo momento di attesa, Rubio è dedicato agli esperimenti scientifici, comprese le colture acquatiche e aerobiche. Lo scopo è aumentare le riserve di cibo per le future missioni sulla Luna e su Marte. Questo tipo di esperimento funziona per scoprire JLe piante cresconoQuesto esperto ha concluso.

Chi è Franco Rubio?

bionda È stato selezionato dalla NASA per entrare a far parte della classe dei candidati Astronauta nel 2017. Si è unito al servizio nell’agosto dello stesso anno ed è stato È ben addestrato per questo lavoro. Nato e cresciuto in Florida Accademia militare degli Stati Uniti Ha ricevuto il suo MD dalla Uniformed Services University of the Health Sciences nel 2010.

prima di entrare in medicina, Ha lavorato come pilota di elicotteri UH-60 Black Hawk E ci sono volato sopra 1100 orecompreso più di 600 combattimenti e pericolo imminente durante gli schieramenti in Bosnia, Afghanistan e Iraq. Inoltre, È un medico di famiglia certificato e chirurgo di volo.. Quando è stato selezionato, prestava servizio nel Decimo gruppo delle forze speciali (in volo) a Fort Carson.