Xbox sta chiudendo un accordo a vantaggio degli utenti di processori e grafica AMD

C’è sempre meno tempo per lanciare gioco di ruolo spazio campo stellareE con il passare dei giorni, vengono rivelati maggiori dettagli sul gioco. di recente, AMD, Xbox e Bethesda hanno raggiunto un accordo con campo stellare…che potrebbe essere una brutta notizia per chiunque abbia una scheda grafica NVIDIA.

Chiunque disponga degli ultimi processori e schede grafiche AMD può ottenere un file “esperienza perfetta”, Nel caso tu abbia intenzione di giocare campo stellare. Come mostrato nel file Sito ufficialeLa grafica RX 7000 e i processori Ryzen 7000 saranno il complemento perfetto per l’avventura spaziale di Bethesda.

AMD e Bethesda collaborano per ottenere la migliore grafica per Starfield

In ogni caso, il nuovo gioco Xbox continuerà a supportare la tecnologia NVIDIA, ma cose molto specifiche come l’elaborazione delle immagini e l’upscaling FSR2 saranno potenziate da AMD. Successivamente, ti lasciamo con un elenco di requisiti per Starfield, in modo che tu sia aggiornato se prevedi di giocare dal tuo PC:

Requisiti minimi di starfield su pc

Sistema operativo: Windows 10 versione 2004 (10.0.19041.0)

Processore: AMD Ryzen 5 2600x, Intel Core i7-6800K

Memoria: RAM da 16 GB

Grafica: AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce 1070 Ti

DirectX: versione 12

Rete: connessione Internet a banda larga

Archiviazione: 125 GB di spazio disponibile; SSD richiesto

Requisiti per PC consigliati da Starfield

Sistema operativo: Windows 10/11 con aggiornamenti

Processore: AMD Ryzen 5 3600X, Intel i5-10600K

Memoria: RAM da 16 GB

Grafica: AMD Radeon RX 6800 XT, NVIDIA GeForce RTX 2080

DirectX: versione 12

Rete: connessione Internet a banda larga

Archiviazione: 125 GB di spazio disponibile; SSD richiesto

Ricordiamo che secondo le specifiche di Bethesda sarà necessario disporre di un’unità SSD per giocare su PC. campo stellare Verrà lanciato il 6 settembre come esclusiva Xbox Series X/S e su PC. Va ricordato che verranno sicuramente visualizzate ulteriori informazioni Giocare Alla Gamescom 2023.