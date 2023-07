Gli astronauti della NASA saranno assistiti da un chatbot nelle loro missioni: FayerWayer

14 luglio 2023 alle 19:00

IL una pentola Fai un passo coraggioso nel futuro dell’esplorazione spaziale prima Incorpora l’intelligenza artificiale (AI) nelle tue attività. Quasi, Gli astronauti saranno supportati da un assistente AI simile a ChatGPTche li aiuterà Esegui esperimenti, risolvi i problemi e comunica con la tua nave.

L’agenzia spaziale americana è sempre stata all’avanguardia della tecnologia e ora sta portando quella visione nello spazio. Con lo sviluppo di questo assistente AI conversazionale, la comunicazione tra gli astronauti e il loro veicolo spaziale diventerà un’esperienza amichevole ed efficiente.

Come lo spiega meteora Nel tuo briefing, nel vasto e solitario ambiente dello spazio, gli astronauti potranno chattare con il loro assistente AI come se stessero parlando con un partner, Ottieni preziosi consigli e condividi le scoperte scientifiche.

L’intelligenza artificiale sarà in grado di farlo Rilevamento e risoluzione dei problemi in tempo reale, migliorando l’affidabilità e l’efficienza delle missioni spaziali. Questa interfaccia in linguaggio naturale consentirà agli astronauti di manovrare ed eseguire più facilmente vari compiti. Anche l’intelligenza artificiale sarà disposta a farlo Determina i guasti e risolvili in modo indipendentegarantendo il funzionamento ottimale dei sistemi durante le missioni.

Addio manuali

Inoltre, grazie all’aiuto di un chatbot, i viaggiatori spaziali avranno facile accesso a risposte e informazioni rilevanti, Evita la necessità di fare riferimento a manuali complessi o sottoporsi a processi burocratici per svolgere compiti di base.

Questa svolta segna un’importante pietra miliare nell’integrazione dell’intelligenza artificiale nell’esplorazione dello spazio. L’intelligenza artificiale semplificherà le procedure operative e consentirà agli astronauti di concentrarsi sull’esplorazione e sulla ricerca scientifica. Inoltre, è possibile risolvere i problemi del software, correggere in modo efficiente i problemi di trasferimento dei dati e migliorare le operazioni in tempo reale.

Da un lato, l’assistente AI faciliterà la condivisione di scoperte e conoscenze tra astronauti e veicoli spaziali, promuovendo una più stretta collaborazione e una più profonda comprensione dell’universo.

Questo assistente AI dovrebbe essere disponibile dal 2024in collaborazione con la missione Artemis della NASA.