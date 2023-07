I prodotti Apple più costosi di sempre (No, Vision Pro non esiste)

Sappiamo che Apple vende prodotti costosi, ma a volte dicono che questa è una sottostima. Forse hai faticato a risparmiare per l’iPhone 14 o uno dei nuovi MacBook Air da 15 pollici. Ma è una caramella rispetto a quanto costano o altri dispositivi Apple.

Non parlo solo di migliaia di euro, ma di decine di migliaia. Se lo trovi difficile da credere, ecco un breve elenco di prodotti Apple che hanno prosciugato i conti correnti e forse hanno rotto i matrimoni. E no, Vision Pro non è abbastanza costoso per fare questo elenco.

Il dispositivo più bannato mai lanciato da Apple

L’Apple Lisa finì per essere una mossa storica per Apple, ma anche il suo prezzo aveva quelle sfumature storiche. Quando è stato lanciato nel 1983, costava già $ 10.000, che, aggiustati per l’inflazione, sarebbero attualmente oltre $ 31.000. E no, non è il computer più costoso mai venduto.

Lui Versione dell’Apple Watch Ha segnato la strategia di vendita iniziale dell’Apple Watch nel 2015 come prodotto di lusso. Realizzato in oro, il suo prezzo può raggiungere i 17.000 euro. Ridi al costo di 1.000 euro dell’Apple Watch Ultra: questo modello era molto più costoso e ora nessuno vuole averlo se non appenderlo al muro come oggetto da collezione.

Lui Mac Pro 2019, l’ultimo processore Intel, ha specifiche tecniche esorbitanti quanto il suo prezzo. Il top di gamma costa 63.128 euro, lo abbiamo configurato noi. Con questi soldi puoi anche pagare il biglietto d’ingresso per l’appartamento. Oppure prenota una Tesla, anche questa non è un’impresa da poco.

E attenzione, con questo Mac Pro Schermo XDR Pro Ora venduto a partire da 5499 euro. La sua base Pro Stand opzionale da € 1.099 è ancora (e vale la pena se vuoi la mia opinione) a meme. Il professionista che nel 2019 voleva un Mac Pro e ha incontrato molti di quei monitor è stato fatturato che potrebbe essere vicino a sei cifre.

Vedremo mai più un prodotto Apple a questi prezzi in futuro? Beh, può essere, e possiamo anche rompere le classifiche. Abbiamo passato anni con le voci sulle auto Apple e, a meno che non vogliano venderle come servizio piuttosto che come prodotto, non sarei sorpreso se le Tesla rimanessero le stesse. chincaglieria al suo fianco. Vedremo se questi sospetti saranno confermati nel 2025 o nel 2026.

foto | Jason LeungE Wikipedia

all’Applesphere | Vuoi i fondi ufficiali di Apple Park? Un ex dipendente lo ha scaricato e condiviso

In Applesfera | “Paga per lavorare con persone che ti ispirano”: il consiglio di un ex stagista di successo che ha lavorato con Steve Jobs. Hai appena venduto la tua azienda a Google per oltre 600 milioni di euro