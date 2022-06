La nuova modalità di visualizzazione di TikTok rimuoverà tutti gli elementi dell’interfaccia | tecnologia

TikTok è diventata una delle app più utilizzate al mondo e ha un gran numero di utenti che caricano o consumano video durante il giorno. Trascorrere la giornata a guardare video è abbastanza comune sulla piattaforma, anche se non esiste l’interfaccia più adatta per questo..

Quando confrontiamo, diciamo, TikTok con YouTube, ciò che troviamo è un’app di app vista delle montagne Si concentra sul contenuto più di qualsiasi altro tipo di elemento. Infatti, Quando il contenuto viene visualizzato, lo schermo ne diventa parte e il video occupa l’intera diagonale dello schermo.

Succede anche in TikTok, anche se in modo diverso. In YouTube, l’interfaccia pubblica prima di guardare il video è dove troveremo le informazioni Sulla persona che l’ha fatto, i link e anche tutti i pulsanti per indicare se il video ci è piaciuto o meno, anzi.

Quello che succede in TikTok è che tutti questi elementi sono presenti nell’interfaccia del video in riproduzione. e di nuovo. Il Interfaccia pubblica di TikTok È qualcosa che vale la pena considerare perché ha sia la foto della persona che ha creato il video, sia i pulsanti per salvare, condividere e indicare se il video ti piace.

Inoltre nella zona inferiore c’è il nome del brano o dell’audio che si sta riproducendo, anche se si utilizza qualche tipo di effetto e se ci sono i sottotitoli per il video, questi compaiono anche all’interno schermo diagonale. Dai, ci sono troppi oggetti e l’area espositiva è completamente ridotta.

Sembra che tic toc Tenendo conto di questo e l’ultima cosa che è stata vista è stata che avrebbero lavorato su una nuova modalità che eliminerebbe tutte queste distrazioni. Questa nuova modalità si chiamerà “Modalità Clear”. E in realtà è abbastanza franco su cosa può fare o aspettarsi di fare. Titoli Android è ciò che risuona In questo nuovo modo.

Tutti gli elementi che abbiamo menzionato prima scompaiono, quindi il video in riproduzione occupa l’intero schermo Per intrattenere le persone all’interno del social network di video brevi. Al momento, questo sarà in fase di test e non si sa quando verrà implementato, ma dovremmo stare attenti alla data di questo.