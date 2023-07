Immortals of Aveum abbaglia nel nuovo trailer cinematografico – RegionPlayStation

Dal Comic Con di San Diego.

EA e Ascendant Studios hanno approfittato della struttura del Comic Con di San Diego per offrirci un nuovo trailer cinematografico per il fantastico Importas of Aveum.

I giocatori sperimentano questo gioco cinematografico ricco di azione attraverso gli occhi di Jack, che si unisce a un gruppo d’élite di maghi marziali e padroneggia i tre colori della magia; Blu, verde e rosso, decimano orde di nemici con astuti attacchi a catena e contrattacchi tempestivi. Combinando una storia moderna in un’ambientazione fantasy, il mondo di Aveum è pieno di personaggi memorabili, azione frenetica e combattimenti basati sugli incantesimi che sfidano le convenzioni FPS.

Nato impotente, Jack è il cosiddetto Fortuitous, qualcuno che mostra inaspettatamente abilità magiche più avanti nella vita. Con il suo nuovo potenziale, Jack viene reclutato dal generale Kirkan per unirsi all’Organizzazione degli Immortali e viene spinto con riluttanza nella guerra senza fine dell’umanità per il controllo della magia. Con potenti maghi e legioni di soldati su entrambi i lati della guerra perpetua, Jack e il suo ordine d’élite di immortali devono scoprire i misteri del turbolento passato di Avium se c’è qualche speranza di salvare il loro futuro. campagna cinematografica Immortali di Avium È animato da un cast di immensamente talentuoso di voci iconiche, tra cui Darren Barnet (“Never Do I”, “Roadhouse”, “Gran Turismo”) nei panni di Jack e Gina Torres (“Suits”, “Pearson”, “Firefly”) nei panni del generale Kirkan.