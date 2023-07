GUT Toronto aggiunge Natalie Street e Christian Baure alla sua squadra

L’agenzia creativa globale indipendente GUT ha annunciato la nomina di Natalie Street come Account Director e Christiane Bohr come Executive Creative Director nel suo ufficio di Toronto. Buer guiderà il team creativo insieme a ECD Brynna Aylward. Street e Buer avranno sede a Toronto e riporteranno all’Amministratore Delegato e Partner, Ryan O’Hagan. Juan Javier Peña Plaza sovrintende anche all’ufficio come partner e direttore coordinatore per il Nord America.



“Sono molto entusiasta di vedere quanto GUT Toronto sia cresciuta in così poco tempo su tutta la linea”, ha affermato Peña Plaza. “Ora che Natalie è alla guida del nostro account team e Christian sta lavorando al fianco di Brynna come nostro nuovo ECD per guidare il nostro team creativo, so che GUT Toronto sarà più forte e più creativo che mai per tutti i nostri clienti, rendendo le loro attività più prospere per gli anni a venire”.



Nei suoi quasi 15 anni di esperienza in Street, ha costruito la sua carriera con alcune delle agenzie più rispettate di Toronto, tra cui DDB e TAXI. Inoltre, è stato un partner di fiducia con alcuni dei più grandi marchi canadesi, tra cui Canadian Tire, Boston Pizza, Rogers Canada, Manulife e ora Tim Hortons. Buer ha trascorso più di 12 anni lavorando su un ponte tra le discipline del design e della pubblicità, lavorando per molte delle agenzie più prestigiose della nazione lavorando con leader rispettati di alcuni dei marchi più amati della nazione, tra cui McDonald’s, Toyota, HomeSense e KFC.



“La crescita dell’ufficio negli ultimi due anni ha ispirato la leadership e la testimonianza, e continuiamo a rafforzare i nostri account e team creativi con Natalie e Christian a bordo”, ha affermato O’Hagan. “Entrambi hanno un impatto immediato e sono il complemento perfetto per il team dirigenziale esistente. Sono entusiasta di vedere cosa raggiungeremo insieme in questo prossimo capitolo di GUT Toronto”.

Prendendo ispirazione dal lavoro che emerge dal mercato canadese, i co-fondatori e direttori creativi Anselmo Ramos e Gaston Bigio hanno aperto GUT Toronto nel 2021 con un team di 40 persone e Tim Hortons come AOR. Nell’ultimo anno, GUT Toronto ha ampliato il proprio elenco di clienti, inclusa l’acquisizione dell’attività AOR per GoodLife Fitness, insieme ai progetti KY Jelly, Spin Master Rubik’s Cube e GUND. Nel 2022, GUT Toronto ha vinto anche il Leone di Cannes per la campagna Tempip, che è stato un primo leone sia per GUT Toronto che per Tim Hortons. La campagna ha ricevuto anche un Grand Effie ai Canadian Effie Awards, tra gli altri importanti riconoscimenti.



La notizia della rapida progressione di GUT Toronto ha fatto seguito al successo di GUT Network a Cannes, che ha raccolto un totale di 35 Cannes Lions ed è stata ufficialmente nominata Rete indipendente dell’anno. Inoltre, GUT ha recentemente celebrato il suo quinto anniversario quest’anno e ha aperto GUT Amsterdam in primavera, il primo ufficio GUT in Europa.