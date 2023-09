Dì addio agli stati!

A poco a poco, si avvicina uno dei cambiamenti di WhatsApp che avrà maggiore risonanza tra gli utenti di questa popolare app di messaggistica. Meta ha annunciato che i canali WhatsApp si stanno espandendo fino a includere 150 paesi, inclusa la Spagna, come parte della sua strategia per trasformare l’applicazione in una piattaforma di informazione e comunicazione. Quindi saluta gli Stati Uniti come li conosci adesso.

I canali sono spazi in cui puoi seguire notizie provenienti da diverse fonti, come media, aziende o creatori di contenuti. Si ispira ai canali di streaming già presenti su Instagram e Telegram e rappresenta un cambiamento significativo nell’interfaccia dell’app.

Ora la scheda “Stato”, dove puoi vedere i post temporanei dei contatti di ciascun utente, verrà rinominata “Notizie” e posizionata al centro della barra in basso.

Gli stati non scompaiono, vengono spostati nella riga superiore nella scheda Notizie. IL un’idea È che l’utente di questa applicazione, a poco a poco, cerca più informazioni che semplici “pettegolezzi” su ciò che fa un amico o un familiare nei loro casi.

Stai esaurendo gli stati su WhatsApp?

Ciò non significa che scompariranno del tutto, ma che si trasformeranno e non sarà più facile vederli. La scheda di stato di WhatsApp cambierà design per dare più importanza ai canali, ovvero agli account di organizzazioni o celebrità che presto potremo seguire anche da questa applicazione.

Gli stati dei nostri contatti una volta attivati ​​verranno visualizzati come una riga di immagini del profilo, in stile Instagram. Possiamo anche sapere se qualcuno ha pubblicato uno stato da un elenco di chat, se ha un cerchio attorno alla sua immagine del profilo.

WhatsApp mira a fare in modo che questa scheda Notizie sia una fonte di informazioni sugli eventi attuali dei nostri amici e dei canali che seguiamo. La proporzione dello spazio è di circa un terzo per i contatti e due terzi per i canali di notizie o le celebrità. È molto probabile che WhatsApp continuerà a modificare questa scheda in base all’utilizzo e al feedback degli utenti.