Prosegue con grande successo lo sviluppo dei laboratori nello spazio SuperArte

sabato 12 agosto 2023 | 15:21 | cultura

La Segreteria Azioni Sociali del Comune ha comunicato, tramite la Direzione Disabilità, che sono ancora in fase di realizzazione i vari laboratori gratuiti della piazza SuperArte per bambini e adulti.

A questo proposito, l’amministratore distrettuale, Magdalena Handiga, ha spiegato i dettagli delle attività, giorni, orari e luoghi in cui si svolgono:

– Laboratorio creativo: fino a 12 anni, il martedì dalle 16:00 alle 17:30, presso CEMUART (Juan Luis Díaz 1345); Adulti, mercoledì dalle 16:30 alle 17:30, nella Sala della Cultura (Rivadavia e Pringles).

– Huerta: fino a 12 anni, il martedì dalle 17:30 alle 18:30, presso CEMUART (Juan Luis Díaz 1345); Adulti, mercoledì dalle 17:30 alle 18:30, nella Sala della Cultura (Rivadavia e Pringles).

– Danzaterapia: per bambini e adulti, il lunedì dalle 16:30 alle 18:00, nella sala culturale (Rivadavia e Pringles).

Teatro: bambini e adulti, lunedì dalle 18:00 alle 19:30, nella Sala della Cultura (Rivadavia e Pringles).

– Cucina: bambini e adulti, venerdì dalle 16:00 alle 18:00, presso UTHGRA (Moreno 1244).

– Laboratorio sul linguaggio del corpo: fino a 12 anni, il martedì dalle 18:30 alle 19:30, presso CEMUART (Juan Luis Díaz 1345); Adulti, mercoledì dalle 18:30 alle 19:30, nella Sala della Cultura (Rivadavia e Pringles).

Va notato che lo spazio SuperArte è riconosciuto per il suo impegno affinché le persone con disabilità possano stare con gli altri, rafforzare i legami sociali, sviluppare capacità espressive e accompagnare il loro apprendimento con maggiore autonomia.

In questo senso, durante i corsi di teatro e danzaterapia, ad esempio, si svolgono attività legate all’espressione corporea per conoscere il proprio corpo, per imparare ad usarlo pienamente dal punto di vista motorio e dalla sua capacità espressiva; Per raggiungere, in questo modo, far emergere sentimenti, pensieri e idee.

D’altra parte, il funzionario ha sottolineato l’importanza di firmare un accordo tra l’Università di Cuenca del Plata e la Direzione delle Disabilità affinché gli studenti dell’ultimo anno della professione di fonetica svolgano la loro formazione nei laboratori offerti.