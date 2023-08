WhatsApp: passaggi per scoprire con quale dei tuoi fratelli parlano di più i tuoi genitori | Gioca a DEPOR

In Il Whatsapp Non solo puoi chattare con i tuoi amici e colleghi, molti utenti chattano anche con i loro genitori, ed è sempre bello essere in contatto con la famiglia; Tuttavia, ti sei mai chiesto quanto segue:Con quale dei miei fratelli parlerà di più mamma o papà?‘, qualcosa che scoprirai subito in Depor.

Il suddetto servizio di messaggistica istantanea non è solo per i giovani, è attualmente utilizzato da persone più anziane, che hanno già imparato a effettuare chiamate, videochiamate e persino pubblicare stati. Il trucco che ti insegneremo non è determinare chi è esattamente il figlio preferito, ma con quale dei tuoi fratelli e sorelle parlano di più i tuoi genitori.

Prima di iniziare, è importante spiegare che hai bisogno dello smartphone dei tuoi genitori per continuare il processo e inventare una scusa come:Non ho la batteria, posso prendere in prestito il tuo telefono per fare una chiamata?Pensiamo che non avrai problemi a farlo.

La guida per scoprire quale dei tuoi fratelli parla di più tra i tuoi genitori

Per prima cosa, vai a Il Whatsapp Sul cellulare di tua madre o tuo padre (controlla prima che l’app non abbia aggiornamenti in sospeso).

Ora apri l'app e tocca l'icona dei tre puntini presente nell'angolo in alto a destra.

Il passaggio successivo consiste nel toccare Impostazioni > Archiviazione e dati.

Qui fai clic sull’opzione chiamata “Gestisci spazio di archiviazione”> scorri verso il basso fino ad arrivare alla sezione “Chat”.

Apparirà un elenco dei tuoi contatti. Sono disposti in ordine di importanza Il primo è quello con cui tua madre o tuo padre interagisce più frequentemente.

Cerca il nome di tuo fratello in modo da sapere chi è il figlio prediletto su WhatsApp.

Come leggere di nascosto i messaggi di WhatsApp

Ci sono molti modi per leggere i messaggi da Il Whatsapp Senza che i tuoi contatti lo sappiano, qui condividiamo alcuni trucchi:

Uno dei metodi più fattibili è disabilitare la conferma di lettura. Per fare ciò, devi entrare nelle impostazioni di WhatsApp, toccare “Privacy” e disabilitare detta opzione.

Puoi anche leggere i messaggi dei tuoi amici nella sezione delle notifiche di WhatsApp, purché le abiliti.

Se invece disattivi la connessione Wi-Fi o dati, puoi entrare nella chat che desideri e leggere il messaggio che ti hanno inviato, dopodiché puoi tornare online. Ricorda che se non hai disattivato la conferma di lettura, successivamente comparirà la doppia spunta blu.

Un’altra alternativa è aprire WhatsApp Web, posizionare il cursore del mouse sulla chat desiderata e verrà visualizzata un’anteprima del messaggio.